Af Örgütü: Filistin'de Soykırım İddiası - Son Dakika
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Af Örgütü: Filistin'de Soykırım İddiası

Af Örgütü: Filistin\'de Soykırım İddiası

Uluslararası Af Örgütü, Filistin'deki durumu soykırım olarak nitelendirdi, İsrail iddiaları reddetti.

06.12.2024 01:35
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Dünyanın önde gelen insan hakları kurumlarından olan Uluslararası Af Örgütü, yeni raporunda Filistin'de yaşananları 'soykırım' olarak nitelendirdi.

İsrail ise iddiaları reddetti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, rapor için "tamamen yanlış ve yalanlara dayalı" dedi.

İsrail ordusu da iddialar için "tamamen temelsiz ve operasyonal realiteleri hesaba katmıyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli kurumun 295 sayfalık raporu için saldırılardan zarar gören Filistinlilerin ve tanıkların, Gazze'deki yerel yetkililerin ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 212 kişiyle görüşüldü.

İsrail Yüksek Mahkemesi'ne yapılan başvurular ve alınan kararlar, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı davaya ilişkin kamuya açık materyaller incelendi.

1,9 milyon Filistinlinin yerinden edildiği, hayvan yemi yemek zorunda kalanların olduğu, açlık ve susuzluğa maruz kalan çocukların günlerce hastanede kaldığı, 17 üniversite ve 34 caminin yıkıldığı aktarıldı.

Rapora göre 13 bin 300'den fazlası çocuk 42 binden fazla Filistinli öldürüldü, 97 binden fazlası yaralandı; çocuklar, gazeteciler, sağlık ve insani yardım çalışanları arasında bilinen en yüksek ölü sayılarına ulaşıldı.

Sadece ilk iki ayda İsrail, Gazze'de yaklaşık 10 bin hava saldırısı gerçekleştirdi. Bunların çoğunda, hastaneler ve diğer önemli altyapı tesisleri hedef alındı.

Kuruma göre uzmanlar, bu tahribatın 21. yüzyıldaki diğer herhangi bir çatışmada görülmeyen boyutlarda ve hızda meydana geldiğini aktardı.

İsrail'e silah satanlara uyarı

Rapordaki bulguların, İsrail'in Filistin'e saldırılarının soykırım olduğunu vurgulayan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, "İsrail aylarca Gazze'deki Filistinlilere insan hakları ve onuruna layık olmayan insanlık dışı bir grup gibi davranarak, Filistinlilerin fiziksel varlığını ortadan kaldırma niyetini ortaya koydu" dedi.

"İsrail'e silah transferlerine devam eden devletler artık soykırımı engelleme yükümlülüklerini ihlal ettiklerini ve soykırımda suç ortağı olma riski altında bulunduklarını bilmeli" diyen Callamard, ABD, AB üye devletleri ve İngiltere'yi acil harekete çağırdı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi geçen ay Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan ötürü tutuklama emri çıkarmıştı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Gazze'de yaşananların "soykırım teşkil ettiğini" savunan uzmanlar olduğunu söyleyerek

İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını soruşturmakla yükümlü Birleşmiş Milletler (BM) Özel Komitesi, 14 Kasım tarihli raporunda İsrail'in "Gazze'deki politika ve uygulamalarının soykırım özellikleriyle uyumlu olduğu" sonucuna vardığını açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de 14 Kasım'da yayımladığı yeni bir raporla İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu olarak yerinden ederek savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle suçladı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Filistin, İsrail, Hukuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

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