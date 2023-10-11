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Afganistan, 11 dakika arayla 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı - Son Dakika

Afganistan, 11 dakika arayla 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı

Son Güncelleme: 11.10.2023 04:59

Afganistan'ın Herat vilayeti, geçen cumartesi günü yaşanan şiddetli depremlerin ardından 6,3 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle yeniden sarsıldı. Depremlerin ardından Heratlılar panik halinde sokaklara akın ederken şehirde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Bölge halkı artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor.

Afganistan'ın Herat vilayeti, geçen cumartesi günü yaşanan şiddetli depremlerin ardından 6,3 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle yeniden sarsıldı. Bölge halkı artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor.

11 DAKİKA ARAYLA 2 BÜYÜK DEPREM YAŞANDI

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, yerel saatle 05.11'de merkez üssü Herat'ın 28 kilometre kuzey ve kuzeybatısı arasında olan 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 11 dakika sonra yine aynı bölgede 5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandı. Her iki depremin de 10 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı. Depremlerin ardından Heratlılar panik halinde sokaklara akın ederken şehirde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Afganistan, 11 dakika arayla 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı

2 BİN 500 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı. İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa süre içerisinde 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Afganistan, 11 dakika arayla 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı

HALK EVLERİNE GİREMİYOR

Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını açıklamıştı. Söz konusu depremlerin ardından bölgede halen artçı depremler yaşanıyor. Bölge halkı artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor.

Afganistan, 11 dakika arayla 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı
Afganistan, 11 dakika arayla 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı
Afganistan, 11 dakika arayla 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Afganistan, 11 dakika arayla 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan, 11 dakika arayla 6,3 ve 5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı - Son Dakika
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