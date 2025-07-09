Ali Rıza Demircan: İsrail\'i Yahudiliğe düşman Yahudiler yönetiyor

Türk ilahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan, kaleme aldığıyazısında Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve İsrail'in uyguladığı şiddet politikalarına dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu. Demircan değerlendirmelerinin sonunda, "Hulasa bütün bu gerçekler ışığında geçici olan Amerika ve İngiltere yardımlarına dayanarak katliama devam ve dünyayı karşısına almakta olan İsrail'i Yahudiliğe düşman Yahudiler yönetiyor denilemez mi?" ifadesini kullandı.

Demircan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarla yaklaşık 70 bin Filistinliyi öldürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"a.) Onlarca yıl devam eden İsrail zulmü, 7 EKİM 2023 Hamas baş kaldırısını getirdi. İsrail, Amerika ve başta İslam düşmanı İngiltere olmak üzere Batı ittifak edip Gazze'yi yerle bir ettiler. Yaklaşık yetmiş bine yakın Filistinliyi öldürdüler. Bu nereye kadar devam edebilir. Edemeyeceğini akıllı Yahudiler de görüyor.

b.) Gazzeli kadınlar doğurgandır. Uluslararası kuruluşların yaptığı araştırmalar, Gazze'de günlük ortalama 130 çocuğun dünyaya geldiğini gösteriyor. Yani bir yılda yaklaşık 50 bin çocuk. Öldürülerek şehit edilenlerin yerini fazlasıyla alacak çocukların bir kısmı doğdu, bir kısmı da doğmak üzere. Yani eksilme yok. Üstelik artış da var. Yoklukla mücadele etmeyi ve ölümü göze almayı öğrenmiş ve doğal yaşam tarzı edinmiş iki milyonu aşan Gazzeli ve onun eğitimli silahlı gücü Hamas daha bir yüreklenmiş olarak ortada. Zulüm payidar olabilir mi?

"BATI AYAKLANIYOR, İSLAM DÜNYASI UYANIYOR"

c.) Alametleri ufukta görünüyor. Amerika'da evanjelistler ve siyonistlerin karanlık yüzü ve oluşturdukları tehlike açığa çıkmaya başladı. Amerika BM'de gücünü yitiriyor.

Batı'da halk ve kurumlar ayaklanmaya başladı. Çin ve Rusya şimdilik ortada gibi ama İslam dünyası uyanıyor. Amerika ve Batıya uşak Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Körfez ülkeleri halklarına rağmen ihanetlerini nereye kadar sürdürebilecek.

d.) Yahudiler dünyacıdır. Kayıp edecekleri çok şeyleri var. Bundan böyle hangi aklını kullanabilir Yahudi İsrail'e göç eder veya İsrail'de kalmayı tercih eder. Yahudiler açık kimlikleri ile dünyanın neresinde rahat yaşayabilirler? Üstelik İsrail'de bile birliktelikleri yok. İsrail devletine karşı olanları bile var.

"YÖNETİMLER SATIN ALINSA DA HALKLAR BASTIRILAMIYOR"

Dünya basınını takip edin, Yahudi olsanız nereye gidebilir ve kimliğinizi ne kadar süre gizleyebilirsiniz?

e.) Uyarmamıza ve empati yapmalarını istememize rağmen 500 yıllık Türkiye Yahudileri bile yanlış ata oynadılar ve oynamaya devam ediyorlar. Asıl olan etkilenen yönetimler değil millettir. Mayamızda zulüm yoktur ama duyarsızlık da ihanet gibidir. Akıllıların olduğu yerde erdemsizler de inisiyatif alabilir. Üzülenler de çok olur. MOSSAD bile tahrik edebilir.

f.) Asıl dikkat edilmesi gereken husus şudur. Siyaset, para ve medya gücüyle yönetimler satın alınabiliyor ama iletişimin geliştiği dünyamızda halklar sürekli olarak yönlendirilemiyor ve baş kaldırıları engellenemiyor. Misallerini görüyoruz. Yahudiler tarihin hiçbir döneminde bu kadar lanetlenmedi. Üstelik en güçlü dönemleri.

"YAHUDİLERİN BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ ÇIKMAZI DERİNLEŞTİRİYOR"

g.) Yahudiler, Amerika'da Evanjelist Hristiyanları kullandıklarını zannediyorlar. Oysaki kullanılmaktadırlar. Evanjelistler Hz. İsa yı getirmek için Yahudileri ateşe atıyorlar. Ama farkında değiller.

h.) Üstelik Yahudilerin en büyük çıkmazı da kendi bölünmüşlüklerinde. Lanete uğratıldıkları zulüm türü suçları devam ettikçe aralarındaki düşmanlıkları da devam edecek, bu da sonlarını getirecek veya en azından konforlarını bitirecek.

TEVRAT'IN VE KUR'ÂN'IN UYARISI

Gelin Tevrat'ın Tesniye Kitabının 28. bölümünden bazı cümleleri okuyalım:

20"RAB'be sırt çevirmekle yaptığınız kötülükler yüzünden el attığınız her işte O sizi lanete uğratacak, şaşkına çevirecek, paylayacak. Sonunda üzerinize yıkım gelecek ve çabucak yok olacaksınız.

23Başınızın üstündeki gök tunç, ayağınızın altındaki yer demir olacak.

25"RAB sizi düşmanlarınızın önünde bozguna uğratacak. Onlara bir yoldan saldıracak, ama önlerinden yedi yoldan kaçacaksınız. Yeryüzündeki bütün uluslar için dehşet verici bir örnek olacaksınız.

26 Ölüleriniz bütün kuşlara, yabanıl hayvanlara yem olacak; onları korkutup kaçıran kimse olmayacak.

"İSRAİL'İ YAHUDİLİĞE DÜŞMAN YAHUDİLER YÖNETİYOR DENİLEMEZ Mİ?"

Tevrat doğrulayan Kur'ân'ın şu beyanı bize de onlara da açık uyarı değil midir?:

"Yahudiler "Allah'ın eli bağlıdır" dediler. Söyledikleri söz sebebiyle onların elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Bilakis O'nun elleri açıktır, nasıl dilerse öyle verir. Andolsun ki Rabbinden sana indirilen ölçüler, onlardan çoğunun azgınca taşkınlıklarını ve kâfirliklerini arttıracaktır. Biz de onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin salıverdik. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde fesada (bozgunculuğa) koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez." (Maide 64)

Hulasa bütün bu gerçekler ışığında geçici olan Amerika ve İngiltere yardımlarına dayanarak katliama devam ve dünyayı karşısına almakta olan İsrail'i Yahudiliğe düşman Yahudiler yönetiyor denilemez mi?"