Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor? - Son Dakika
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Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

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Türkiye ve İsrail'in, Azerbaycan'ın yakın dostu olduğunu söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bu iki ülke arasında yaşanacak herhangi bir yanlış anlaşılmanın kendilerini endişelendirdiğini belirtti. Gündeme bomba gibi düşen bu sözler sonrası herkes ''Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?'' sorusunu sormaya başladı. Detaylar haberimizde...

11.04.2025 13:06
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" adlı uluslararası forumda dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Türkiye ve İsrail'in, Azerbaycan'ın yakın dostu olduğunu kaydeden Aliyev, bu karşılıklı dostluğun uzun yıllardır çeşitli zor durumlarla sınandığını ifade etti.

Gerek Aliyev'in bu sözleri gerekse Azerbaycan'ın Gazze'deki katliamlara sessiz kalması herkes "Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?" sorusunu sormaya başladı.

İşte sürece dair tüm merak edilenler...

Gazze'deki çatışmalar, çoğu Müslüman ülkenin İsrail'e karşı sert tepki göstermesine neden olurken, Azerbaycan'ın sessizliği dikkat çekiyor. Bakü yönetimi, uzun yıllardır İsrail ile kurduğu güçlü diplomatik, askeri ve ticari bağları sürdürüyor. Azerbaycan'ın bu tutumu, özellikle İran'a karşı ortak jeopolitik çıkarlar ve stratejik iş birlikleri çerçevesinde değerlendiriliyor.

Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
İsrail- Filistin Sorununun Tarihçesi: 1897'den 2023'e...

DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞINDA DESTEK VERDİLER

İsrail, Azerbaycan'ın en büyük petrol alıcılarından biri konumunda. Aynı şekilde, 2020 yılında Ermenistan ile yaşanan Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a sağladığı insansız hava araçları ve savunma sistemleri ile Tel Aviv yönetimi, Bakü'nün sahadaki başarısında kritik rol oynadı. O dönemden bu yana iki ülke arasındaki askeri iş birliği daha da derinleşti. Bunun ötesinde, Azerbaycan ve İsrail arasında istihbarat paylaşımı, ortak teknoloji projeleri ve karşılıklı yatırımlar da ilişkilerin sağlam zeminini oluşturuyor. İsrailli şirketler Karabağ'ın yeniden inşasında aktif rol alırken, iki ülke arasında doğrudan uçuşlar ve diplomatik temaslar da artmış durumda.

Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

TAHRAN İLE BAKÜ ARASINDAKİ GERGİNLİK...

İran faktörü, bu ilişkiyi daha da stratejik hale getiriyor. Tahran ile Bakü arasında yıllardır süregelen gerginlik, Azerbaycan'ı İsrail gibi bölgesel bir aktörle yakınlaşmaya itti. İran'ın Ermenistan'ı desteklemesi ve Azerbaycan'daki dini gruplarla bağlantılı gerilimler, Bakü'nün Tel Aviv ile ilişkisini bir güvenlik politikası haline getirdi.

Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

STRATEJİ "KATLİAMA" GALİP GELDİ

Azerbaycan kamuoyunda ve muhalefet çevrelerinde İsrail'e karşı eleştiriler yer alsa da, hükümet düzeyinde bu ilişkiler stratejik çıkarlar doğrultusunda korunuyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yönetimi, İsrail ile bağlarını sessiz ve istikrarlı biçimde yürütmeyi tercih ediyor. Hükümet, Filistin'e sembolik destek veriyor olsa da, kamuoyunda İsrail karşıtı protestoların kısıtlanması bu yaklaşımın göstergesi.

TÜRKİYE İLE BU KONUDA AYRIŞIYORLAR

Türkiye gibi Azerbaycan'ın en yakın müttefiklerinden biri bile İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunurken, Bakü'nün bu tutumu dikkatle izleniyor. Ancak Bakü yönetimi, İsrail ile olan ilişkilerinin tarihsel ve stratejik niteliği nedeniyle bu iş birliğinden vazgeçmeye yanaşmıyor. Sonuç olarak Azerbaycan, İsrail ile olan ilişkilerini sadece ekonomik ve askeri değil, aynı zamanda bölgesel denge ve güvenlik politikası açısından da önemli bir stratejik ortaklık olarak değerlendiriyor. Gazze'deki savaş karşısında sergilenen sessizlik, bu geniş çaplı iş birliğinin bir yansıması olarak görülüyor.

Aliyev\'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
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Son Dakika Dünya Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Mesko Aljovic:
    Akıllı adam abi..Akıllı olan İsrail ile düşman olmaz..Bizimkiler gibi de yalandan düşmanmış gibi görünmüyor,samimi adam.. 34 156 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    İsrail Osmanlıdan bize mirastir. Bizi Araplardan daha çok severler. Sırtımızdan da Araplar gibi bicaklamazlar. 30 155 Yanıtla
  • Osman A:
    Bırakın bundan sonra kardeş olarak İsraili benimsesin.K.K.T.C yi tanımayan müslümanların katliamında Siyonistlere ses çıkarmayan bu adam,yarın öbir gün ilk fırsatta bizide satar. 100 8 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    en azindan bizimkiler gibi dusmaniz diye milleti kandirip arkadan ticaret yapmiyor. yahudi nisani da almamis bildigim kadariyla, recep tayyip erdogan gibi 31 46 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ALIYEV GERÇEK LIDERLIK NE GÖSTERİYOR 13 56 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    İsrail’i düşman görmeyen bizim de düşmanımızdır. Azerbaycan halkı bu tipsiz lider gibi düşünmüyordur. O kadar müslümanı yok eden devlete ses çıkarmayan müslüman olamaz. 58 8 Yanıtla
  • Ates null:
    Takılsınlar kafalarına göre.Her ikisinden de bize hayır gelmez. 45 9 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    Düşmanı uzakta arama bunlardan kardeş olmaz adamı iki sahaya satarlar 17 5 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    azerilerden ne beklenirki 14 7 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    kankan duymasın 6 4 Yanıtla
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