Almanya'da Yeni Dönem: Merz Koalisyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Almanya'da Yeni Dönem: Merz Koalisyonu

Almanya\'da Yeni Dönem: Merz Koalisyonu

Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlarla koalisyon anlaşması sağladı.

10.04.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Hristiyan Demokratlar'ın lideri Friedrich Merz ile Sosyal Demokratlar'ın koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlamasıyla ülkede yeni dönem başlıyor.

Merz anlaşma sonrası ilk açıklamasında Beyaz Saray'a mesaj gönderdi.

69 yaşındaki siyasetçi, İngilizce olarak, " Donald Trump'a verilecek başlıca mesaj, Almanya'nın yeniden iş başı yaptığıdır" dedi.

Merz, koalisyonun sağlanmasıyla hem kendi vatandaşlarına hem de diğer Avrupa ülkelerine "güçlü ve net bir sinyal" verdiklerini söyledi.

Başbakanlığı Olaf Scholz'dan "Almanya aksiyon alabilen güçlü bir hükümete kavuşuyor" dedi.

Şubat ayında yapılan seçimlerden Hristiyan Demokratlar birinci parti çıktı.

Merz ve koalisyon ortakları, seçimin tamamlanmasından bu yana siyasi belirsizliği sonlandırma baskısı altındaydı.

Merz, Çarşamba günü yaptığı açıklamada göç, ekonomi ve savunmaya odaklanarak ülkesini istikrara kavuşturma sözü verdi.

"Avrupa Almanya'ya güvenebilir" diyen Merz, ülkeyi tekrar ön plana çıkarma vaadinde bulundu.

başbakanlığı resmen devralmak için 5 Mayıs haftası meclisteki oylamayı bekleyecek.

Ordu güçlendirilecek mesajı

Koalisyon hükümetinin, katı borçlanma kurallarında reform yaparak, orduya ve altyapı yatırımlarına öncelik vermesi bekleniyor.

Sözleşmenin önemli , ordunun gücünün artırılmasını içeriyor.

Ordunun komuta kademesi, mühimmat, asker sayısı ve kışlalar dahil genel anlamda büyük eksikler olduğunu açıklıyordu.

Yeni hükümetin planları arasında zorunlu askerlik bulunmuyor.

Merz, " İsveç modeli" gönüllü askerlik uygulamasını adapte etmeyi planladıklarını söyledi ve "Yeterli gönüllüyle Bundeswehr'in [Almanya Silahlı Kuvvetleri] genişletmeyi başarabileceğimizi umuyoruz" dedi.

Merz ayrıca Ukrayna'ya "kapsamlı destek" sözü de verdi.

Hükümet sözleşmesinde göç de en önemli başlıklar arasındaydı.

Partiler, "düzensiz göçü kontrol altına almak ve büyük ölçüde sonlandırmak" başlığını da hükümet sözleşmesine ekledi.

Göç karşıtı politikalarla büyük bir seçmen kitlesini arkasına alan aşırı sağdaki Almanya İçin Alternatif (AfD), Merz hükümetinin bu başlıktaki vaatlerinin yeterli olmadığını savundu.

'Ortak hareket etme' mesajı

Hükümeti neredeyse tamamen yeni isimlerden oluşacak olsa da savunma bakanının aynı kalması bekleniyor.

Scholz hükümetinin savunma bakanı Boris Pistorius'un görevde kalması bekleniyor.

Almanya'da merkez sağ ve sol 2. Dünya Savaşı sonrası beşinci kez bir koalisyon için anlaştı.

Yeni hükümetin, küresel ticaret savaşı kaygıları arasında göreve başlayacak.

Merz, yaptığı ilk konuşmada bu başlığa da değindi ve Trump yönetiminin kararlarının "ekonomik belirsizliği artırdığı" mesajını verdi.

Trump'ın gümrük vergilerini erteleme kararı sonrası yaptığı açıklamadaysa, bunun, Avrupa'nın ortak hareket etmesinin başarısı olduğunu savundu.

Almanya'da yeni koalisyonun duyurulduğu gün yapılan kamuoyu araştırmasında, aşırı sağdaki Almanya İçin Alternatif (AfD), Hristiyan Demokratlar'ın bir puan önünde çıktı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Ekonomi, Hükümet, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Yeni Dönem: Merz Koalisyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz
3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi “üzgünüm“ savunması kurtarmadı 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi "üzgünüm" savunması kurtarmadı
Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı!
Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi değişiklikten vazgeçildi Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikten vazgeçildi
Fenerbahçe’den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle
Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

13:13 Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
12:03 ’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
10:49 Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
10:46 Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler
10:33 Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü
17:20 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’lilerin İran’da yatırım yapmasına karşı değiliz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'lilerin İran'da yatırım yapmasına karşı değiliz
17:19 Fenerbahçe’den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle
17:18 Şampiyonlar Ligi’nde tarihi değişiklikten vazgeçildi Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikten vazgeçildi
17:18 Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
17:05 Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı!
17:00 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi “üzgünüm“ savunması kurtarmadı 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi "üzgünüm" savunması kurtarmadı
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 13:50:01. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Yeni Dönem: Merz Koalisyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement