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Almanya seçimlerinde Yeşiller Partisi yüzde 14,8'lik oy oranıyla damga vurdu - Son Dakika
BBC

Almanya seçimlerinde Yeşiller Partisi yüzde 14,8'lik oy oranıyla damga vurdu

27.09.2021 15:51

Almanya'da dün yapılan genel seçimde Sosyal Demokrat Parti oyların yüzde 25,7'ini, muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri da yüzde 24,1'ini aldı. Yeşiller Partisi yüzde 14,8'lik oy oranıyla üçüncü, Hür Demokrat Parti yüzde 11,5'lik oy oranıyla dördüncü oldu. Toplam oyları yüzde 26'yı aşan bu iki parti, hükümeti kurmak için yapılacak koalisyon pazarlıklarında kilit noktada ve iktidarı belirleyen bir konumda olacak. Yeşiller Partisi tüm partiler arasında oylarını en fazla artıran parti konumunda.

Almanya'da Federal Seçim Kurulu, 20. Dönem Federal Meclis'in oluşması için yapılan genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarını açıkladı. Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren SPD genel seçimlerde oyların yüzde 25,7'sini aldı. 2017 seçimlerine göre oyunu 5,2 puan artıran SPD, 2002'den sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı.

MERKEL'İN VELİAHTI TÜRK ARMİN, İKİNCİ SIRADA

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise yüzde 24,1'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Türklere yakınlığı nedeniyle Türk Armin adıyla bilinen Laschet, Merkel'in veliahtı olarak görülüyordu. CDU ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı 2017'deki seçimlere göre 8,9 puan azaldı. CDU/CSU, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerden sonra en düşük oy oranını almış oldu.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Yeşiller Partisi oy oranını 4 yıl önceki seçimlere göre 5,8 puan arttırarak 14,8 ile üçüncü olurken oy oranını 0,7 puan yükselten Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,5 ile dördüncü sırada yer aldı. Yeşiller Partisi, şimdiye kadarki genel seçimlerde en yüksek oy oranını yakaladı.

OYLARINI EN FAZLA ARTIRAN PARTİ YEŞİLLER OLDU

Yeşiller Partisi'nin seçim kampanyasında, iklim değişikliği ve buna karşı alınması gereken önlemler önemli bir yer tuttu. Yeşiller daha yüksek oranda oy beklentisinde olmakla birlikte yüzde 15'e yakın oy oranı ile tarihi bir zirve yakaladı ve 2017 seçimlerine kıyasla oylarını neredeyse iki katına çıkardı. Tüm partiler arasında oylarını en fazla artıran parti oldu.

Yeşiller Partisi'nin eş başkanı ve başbakan adayı Annalena Baerbock, "muhteşem bir sonuç aldıklarını" söyledi. Baerbock, Almanya'nın yeni bir başlangıca ve "iklim hükümetine" ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Seçim kampanyasında bir ara Yeşiller'in oy oranı anketlerde yüzde 28 civarındaydı. 2009 seçimlerinde ise partinin oy oranı 10'un biraz üstündeydi. Yeşiller Partisi daha önce hükümetin küçük ortağı olmuştu ama partiye destek hiç bu seviyeye çıkmamıştı. Bu da iklim değişikliğinin Almanlar için ne kadar önemli bir sorun haline geldiğine işaret ediyor.

GENÇLERİN YÜZDE 40'TAN FAZLASI YEŞİLLER'E VE FDP'YE OY VERDİ

İlk seçim projeksiyonlarına göre 30 yaş altı seçmenlerin oylarının yüzde 40'tan fazlası Yeşiller Partisi ve FDP'ye oy vermiş görünüyor. ZDF ve Forschungsgruppe Wahlen'in projeksiyonlarına göre genç seçmenlerin oy dağılımı şöyle:

Seçim öncesi yapılan kamuoyu araştırmalarında, özellikle Temmuz'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği selin ardından iklim değişikliği ve çevre sorunlarının seçmenin en büyük endişeleri arasında yer aldığı görülüyordu. Yeşiller Partisi'nin anketlerdeki başarısı, parti lideri Baerbock hakkında ortaya atılan bazı "intihal" ve "özgeçmişini süsleme" iddiaları sonrasında gerilemeye başlamıştı. Bazı iklim aktivistleri ise Yeşilleri, iklim krizine yol açan politikalara sahip partilerle hükümet kurabilmek için fazla taviz vermekle suçluyordu. Parti liderleri, Alman seçim sisteminde koalisyon hükümetlerinin hakim olduğunu ve koalisyon için konsensüs gerektiğini belirterek tutumlarını savundu.

"DEĞİŞİM İSTEYEN BİR KUŞAĞIN OYLARI"

Berlin'de konuşan ve seçim sonuçlarını "muhteşem" olarak değerlendiren parti lideri Annalena Baerbock, daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir seçim kampanyası yaptıklarını, ancak bekledikleri kadar iyi bir sonuç alamamada kendi hatasını kabul ettiğini söyledi.

"Gelecek için önümüzde net bir görev var" diyen Baerbock, "iklim hükümeti" olarak adlandırdığı hükümetin kurulmasına yardımcı olacaklarını kaydetti. Yeşiller Partisi'nden Katrin Göring-Eckhardt ise partinin aldığı oyları "değişim isteyen bir kuşağın oyları" olarak niteledi. Partisinin iklim krizine karşı vaatlerini hatırlatan ve Almanya'da kullanılan enerjinin yüzde 100'ünün yenilenebilir kaynaklara dayanması gerektiğini belirten Eckhardt, "Önümüzde seçimlerden daha büyük bir görev duruyor" dedi.

Almanya seçimlerinde Yeşiller Partisi yüzde 14,8'lik oy oranıyla damga vurdu

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Son Dakika Dünya Almanya seçimlerinde Yeşiller Partisi yüzde 14,8'lik oy oranıyla damga vurdu - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Almanya seçimlerinde Yeşiller Partisi yüzde 14,8'lik oy oranıyla damga vurdu - Son Dakika
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