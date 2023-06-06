Almanya, Türkiye'de en fazla vize veren ülke konumunda - Son Dakika
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Almanya, Türkiye'de en fazla vize veren ülke konumunda

06.06.2023 13:48

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de 2023 yılında yaklaşık 100 bin Schengen vizesi verildiğini duyurarak, Türkiye'de en fazla vize veren ülke konumunda olduklarını açıkladı. Büyükelçilik, vize birimlerindeki çalışanların özverili çabaları sayesinde bu başarıya ulaştıklarını ifade etti.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türk vatandaşlarına vize vermekte sıkıntı çıkarması, son ayların en çok konuşulan konularından oldu. Schengen vize başvuruların yapılan ret sayılarındaki artış tartışmaları üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.

"ALMANYA, HİÇBİR ÜLKEDE TÜRKİYE'DEKİNDEN FAZLA VİZE VERMİYOR"

Türkiye'de 2023 yılında yaklaşık 100 bin Schengen vizesi verildiğini duyuran Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor" açıklamasını yaptı.

"SAYI 2022'YE GÖRE YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI"

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Alman dış temsilcilikleri Ocak-Mayıs 2023 döneminde yaklaşık 100 bin Schengen vizesi vermiş olmaktan gurur duymaktadır. Bu sayı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artmış ve yeniden pandemi öncesi 2019 yılındaki seviyeye ulaşmıştır. Buna ek olarak, 2023 yılında 18 binden fazla ulusal vize düzenlemiş bulunuyoruz. Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor. Bu, vize birimlerindeki 112 çalışanımızın özverili çabaları sayesinde mümkün olmaktadır" denildi.

Almanya Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması: Verilen vize sayısı geçen seneye göre yüzde 50 arttı
Kaynak: DHA
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