Çoğu uykuda yakalandı! Otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Çoğu uykuda yakalandı! Otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Son Güncelleme: 30.09.2023 14:52

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Öte yandan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Olay yerine baktığınızda herhangi bir fren benzeri bir izi yok. 100-150 metre kadar yoldan çıkmış, yolun kenarında bir kanal var. O kanala çarpması sonucu otobüsün yan yatmasını değerlendiriyoruz" dedi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada ölen 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Durmuş Uysal (45), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Urguç Kabadayı (51) ve Hilal Cebeci'nin (18) kazada hayatını kaybettiği belirtildi. Vali Yılmaz Doruk da kazanın nasıl olduğuna dair bilgiler verdi.

Amasya'da devrilen yolcu otobüsünde ölen 6 kişinin kimlikleri belli oldu

35 KİŞİ YARALANDI

İzmir'den Tokat'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, bu sabah Merzifon OSB mevkisi yakınlarında yol kenarına devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 35 kişi ise yaralandı. Ekiplerin yaptığı incelemede, otobüsteki Durmuş Uysal (45), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Urguç Karadayı (51) ve Hilal Çelebi'nin (18) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Amasya'da devrilen yolcu otobüsünde ölen 6 kişinin kimlikleri belli oldu

"BİRDEN SES GELMEYE BAŞLADI"

Kazada hayatını kaybeden Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü öğrencisi Melisa Kor'un babası İsmail Kor, "Sabah kaza olduğunda uyanıktım. Otobüste koltuğumda televizyona bakıyordum. Birden ses gelmeye başladı ve otobüs yan devrildi. Kızımla eşim ön koltukta oturuyordu. Kızımı kaybettik, eşimde hafif yaralı" dedi.

UYUYORDUM OTOBÜS BİR ANDA YAN YATTI"

Yolculardan Kadir Arslan ise "Sabah 7 sıralarıydı, ben kaza olduğunda uyuyordum. Birden uyandım ve otobüsün yan yattığını gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum, bizi ambulansa taşırlarken kendime geldim. Biz Erbaa'ya yakınımızın düğününe gidiyorduk" diye konuştu.

Amasya'da devrilen yolcu otobüsünde ölen 6 kişinin kimlikleri belli oldu

VALİ DORUK: FREN İZİ YOK

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Merzifon ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kaza sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Vali Doruk, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu sabah maalesef acı bir olay yaşadık, hepimize çok geçmiş olsun. Vefatlarımız ve yaralılarımız var. İzmir'den gelip Tokat Erbaa'ya giden otobüsümüz Merzifon ilçemize 5 kilometre kala yoldan çıkma suretiyle bir kaza yaptı. 5'i olay yerinde olmak üzere, 1 de hastanede vefat eden vatandaşımızı kaybettik. 35 vatandaşımız yaralandı. Bunlardan 2'si ayakta tedavi edildi. Durumları iyi ama 33 vatandaşımızın tedavilerine devam ediliyor. Bunlar arasında tabii durumu ağır olanlar ve ameliyata alınanlar var, nispeten daha iyi olanlar var. Umut ediyoruz ki yeni 1 vatandaşımızın kaybı yaşanmadan, hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşurlar. Hepimize geçmiş olsun. Trafik kazasının oluşu şekliyle, sebebiyle alakalı hususlar tabii detaylı çalışma sonrası ortaya çıkacak. Olay yerine baktığınızda herhangi bir fren benzeri bir izi yok. 100-150 metre kadar yoldan çıkmış, yolun kenarında bir kanal var. O kanala çarpması sonucu otobüsün yan yatmasını değerlendiriyoruz. Onun dışında ihmal olayları, yapılacak soruşturmalar sonrası ortaya çıkacak."

Amasya'da devrilen yolcu otobüsünde ölen 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çoğu uykuda yakalandı! Otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çoğu uykuda yakalandı! Otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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