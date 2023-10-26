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9 Arap ülkesinden ortak bildiri! BM'ye Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundular - Son Dakika

9 Arap ülkesinden ortak bildiri! BM'ye Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundular

Son Güncelleme: 26.10.2023 20:06

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Fas, Gazze'de sivillerin öldürülmesini ve tehciri kınayarak, acil ateşkes ilan edilmesini istedi. BM'ye çağrıda bulunulan ortak bildiride, sivillerin öldürülmesi ve Filistin meselesinin tasfiyesi kınandı.

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Fas, Gazze'de sivillerin öldürülmesini ve tehciri kınayarak, acil ateşkes ilan edilmesini istedi.

BAKANLIĞIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI

Söz konusu ülkelerin yaptığı ortak yazılı açıklama, Mısır Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan paylaşıldı. Açıklamada, sivillerin öldürülmesi, "Filistin halkının topraklarından kitlesel tehciri, Filistin meselesinin tasfiyesi ve topyekun cezalandırma politikasının kınandığı" ifade edildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ATEŞKES İLAN EDİLMESİ İSTENDİ

Açıklamaya imza atan ülkeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Gazze'de acil ve sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların engelsiz, hızlı, güvenli bir şekilde bölgeye girmesi için çalışmasını istedi.

FİLİSTİN YÖNETİMİNİ DESTEKLEME ÇAĞRISI YAPILDI

İşgal altındaki Batı Şeria'da yükselen tansiyondan da büyük endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, Filistin yönetimini destekleme ve Filistin kurumları dahil olmak üzere Filistin halkına mali destek sağlama çağrısında bulunuldu.

ABD VE RUSYA'NIN KARAR TASARILARI VETO EDİLDİ

BMGK'de dün, ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edilmişti. ABD'nin veto edilen karar tasarısında "Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırıları şiddetle kınanırken" ülkelerin meşru müdafaa hakkı bulunduğuna işaret edilmişti. Rusya'nın reddedilen karar tasarısında ise "Acilen kalıcı ve tüm tarafların saygı duyacağı bir insani ateşkes" sağlanması çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: AA

Filistin, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 9 Arap ülkesinden ortak bildiri! BM'ye Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundular - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9 Arap ülkesinden ortak bildiri! BM'ye Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundular - Son Dakika
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