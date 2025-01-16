Ateşkes: Gecikmiş Bir Başarı - Son Dakika
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Ateşkes: Gecikmiş Bir Başarı

Ateşkes: Gecikmiş Bir Başarı

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes, savaşın yıkıcı etkilerini durdurma umudu taşıyor.

16.01.2025 10:01
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Ateşkes önemli bir başarı. Çok gecikmiş bir adım.

Anlaşmanın çeşitli biçimleri geçen yılın Mayıs ayından beri masadaydı. Hamas da İsrail de yaşanan gecikmelerden dolayı birbirlerini suçladı.

İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te çoğu İsrailli sivil olmak üzere yaklaşık bin 200 kişinin ölümüne neden olan saldırılarına verdiği karşılık Gazze'de büyük bir yıkıma neden oldu. İki milyonu aşkın nüfusa sahip Gazze'de insanların büyük bir kısmı yerlerinden edildi.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, İsrail saldırılarında yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti. Lancet tıp dergisinde yakın zamanda yayımlanan bir çalışma, bu sayının tahmin edilenin çok çok altında olabileceği ifade edildi.

İlk büyük zorluk ateşkesin devam etmesini sağlamak. Batılı üst düzey diplomatlar 42 günlük ilk aşamanın ardından savaşın yeniden başlayabileceğinden endişe ediyor.

Gazze'deki savaşın Orta Doğu genelinde çok büyük sonuçları oldu.

Korkulduğu üzere bölgede genel bir savaş çıkmadı. Biden yönetimi bunda payı olduğunu belirtiyor. Ancak jeostratejik karışıklığa yol açtı.

Hamas hala savaşabilecek durumda. Ama artık eskisi gibi değil.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in eski savunma bakanının savaş suçu işlemekle suçladı.

Güney Afrika tarafından açılan ve İsrail'i soykırımla suçlayan bir dava ise Uluslararası Adalet Divanı'nda sürüyor.

Lübnan'da Hizbullah savaşa müdahil oldu. Ancak İsrail saldırılarıyla hezimete uğradı.

Bu, Suriye'de Esad rejiminin çökmesine yol açan faktörlerden birisi oldu.

İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar İran'ı zayıflattı. Tahran'ın Direniş Ekseni olarak adlandırdığı ittifaka darbe vuruldu.

Yemen'de Husiler Avrupa ile Asya arasında Kızıldeniz'den geçen deniz taşımacılığının büyük bir kısmını durdurdu. Gazze'deki olası ateşkesle birlikte saldırıları durduracakları yönündeki vaatlerini tutup tutmayacaklarını zaman gösterecek.

İsrail ile Filistinliler arasında uzun süredir devam eden çatışma ise hiç olmadığı kadar sert.

Ateşkes ölümleri durdurabilir, İsrailli rehineleri ve Filistinli tutuklu ve mahkumları ailelerine kavuşturabilir.

Ancak bir asırdan daha uzun süren bir çatışmayı sona erdirmez.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ateşkes: Gecikmiş Bir Başarı - Son Dakika

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