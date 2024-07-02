Atina, Tarihinin En Sıcak Haziran Ayını Yaşadı - Son Dakika
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Dünya

Atina, Tarihinin En Sıcak Haziran Ayını Yaşadı

Atina Ulusal Gözlemevi'ne göre geçen ay, meteorolojik kayıtların başladığı 1860 yılından bu yana Yunanistan'ın başkentinde en sıcak haziran ayı yaşandı. Sıcaklıklarda son 10 yılda hızlı bir artış olduğu belirtilirken, uzmanlar bu durumun iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu vurguladı. Atina, Doğu Akdeniz'de termal risk açısından en hassas bölgelerden biri olarak değerlendiriliyor.

02.07.2024 18:19
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(ANKARA) - Atina Ulusal Gözlemevi (NOA), uzun yıllar sonra ilk defa Atina'nın en sıcak haziran ayını yaşadığını bildirdi. Uzmanlar, 10 yılda sıcaklıklarda hızlı bir artışın söz konusu olduğu bilgisini paylaştı.

Atina Ulusal Gözlemevi'ne göre geçen ay, meteorolojik kayıtların başladığı 1860 yılından bu yana Yunanistan'ın başkentinde en sıcak haziran ayı yaşandı. Pazartesi günü yayınlanan NOA ölçümleri, geçen ay boyunca ortalama sıcaklığın 29.9 dereceye, ortalama gündüz yüksekliğinin de 35.6 dereceye ulaştığını gösterdi. Bu sıcaklık ölçümleri, 1981-2010 yıllarının ortalamasından 4,4 derece daha sıcak.

NOA, son 30 yılda gecelerin ortalama 4,8 derece daha sıcak olmasının endişe verici olduğunu bildirdi. 21-22 Haziran'da gece en düşük sıcaklık, 29,5 derece ile zirve yaptı.

NOA'nın Yunanistan'da Thiseio bölgesinde topladığı verilere göre, Atina'daki ortalama sıcaklık, geçen on yılda 1860-1900 yılları ortalamasının 1.7 derece üzerine çıktı.

Ancak uzmanlara göre bu hız, son yıllarda daha da arttı.  Aşırı sıcaklardaki bu artışa yönelik değerlendirmede bulunan NOA Çevre Araştırma Enstitüsü Araştırma Direktörü Dimitra Founta Kathimerini, "1970'lerden bu yana Atina'da yaz aylarında sıcaklıktaki artış oranı çarpıcıdır; gündüz en yüksek sıcaklık her on yılda 0.6 derece artmaktadır. Daha da dikkat çekici olan, gece en düşük sıcaklıkların on yılda 0.8 dereceden fazla bir hızla daha da hızlı yükselmesidir" dedi.

Kathimerini, "Atina, termal risk açısından iklim değişikliğine karşı en hassas bölgeler arasında yer alan Doğu Akdeniz'de, yani bir sıcak noktada bulunuyor. Özellikle, 1980'den bu yana Akdeniz'deki sıcaklık artış hızı küresel ortalamanın iki katı olmuştur" bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Atina, Tarihinin En Sıcak Haziran Ayını Yaşadı - Son Dakika

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