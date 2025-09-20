Avrupa'daki havalimanlarına siber saldırı! Yolcular bagajlarıyla ortada kaldı - Son Dakika
Dünya

Avrupa'daki havalimanlarına siber saldırı! Yolcular bagajlarıyla ortada kaldı

Avrupa\'daki havalimanlarına siber saldırı! Yolcular bagajlarıyla ortada kaldı
20.09.2025 16:29
Avrupa'nın önde gelen havalimanlarına yönelik siber saldırı nedeniyle check-in ve bagaj sistemlerinde sorunlar meydana geldi; uçuşlarda gecikmeler ve iptaller yaşandı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yer alan havalimanlarındaki uçuşlar, check-in ve biniş sistemine yapılan siber saldırı nedeniyle aksıyor.

AVRUPA'DAKİ HAVALİMANLARINA SİBER SALDIRI

Belçika'daki Brüksel Havalimanı, 19 Eylül Cuma gecesi, kullandıkları check-in ve biniş sistemleri hizmet sağlayıcısına siber saldırı düzenlendiği yönünde açıklamada bulundu. Saldırıdan Brüksel Havalimanı'nın yanı sıra birçok Avrupa havalimanının da etkilendiğine işaret edilen açıklamada, mevcut durumda sadece manuel olarak check-in ve biniş işlemlerinin mümkün olduğu bildirildi.

Avrupa'daki havalimanlarına siber saldırı! Uçuşlar iptal edildi, yolcular bagajlarıyla ortada kaldı

UÇUŞLARDA AKSAMA

Açıklamada, hizmet sağlayıcının sorunu gidermek üzere çalıştığı, mümkün olan en kısa sürede çözüm sağlanacağı kaydedildi. Yaşanan teknik sorunun uçuş planlamasını büyük ölçüde olumsuz etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, uçuşlarda gecikmeler ve iptaller yaşandığına vurgu yapıldı.

Avrupa'daki havalimanlarına siber saldırı! Uçuşlar iptal edildi, yolcular bagajlarıyla ortada kaldı

Havalimanlarındaki firmalara check-in ve biniş sistemleri sağlayan ABD merkezli Collins Aerospace, sistemlerinde siber saldırı kaynaklı bir kesinti olduğunu, sorunu çözmek ve sistemi mümkün olan en kısa sürede geri kazandırmak için aktif olarak çalıştıklarını açıkladı.

Avrupa'daki havalimanlarına siber saldırı! Uçuşlar iptal edildi, yolcular bagajlarıyla ortada kaldı

HAVAALANINA 'EN AZ 3 SAAT ERKEN GELİN' TAVSİYESİ

Londra Heathrow Havalimanı da konuya ilişkin açıklamasında, çok sayıda havalimanına check-in ve biniş sistemleri sağlayan Collins Aerospace'in özellikle giden yolcularda gecikmelere neden olabilecek teknik bir sorun yaşadığını duyurdu.

Avrupa'daki havalimanlarına siber saldırı! Uçuşlar iptal edildi, yolcular bagajlarıyla ortada kaldı

Berlin Havalimanı ise açıklamasında, Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir sistem sağlayıcısındaki teknik sorun nedeniyle check-in işlemlerinde uzun bekleme süreleri olabileceğine vurgu yaptı.

Avrupa'daki havalimanlarına siber saldırı! Uçuşlar iptal edildi, yolcular bagajlarıyla ortada kaldı

Açıklamada, bugün uçuşu olan yolcuların havalimanına gelmeden önce hava yolu şirketlerinden uçuş durumlarını kontrol etmeleri, onaylanmış uçuşu olan yolcuların ise havaalanına en az 3 saat erken gelmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: DHA

