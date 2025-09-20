Avrupa\'daki havalimanlarına siber saldırı! Yolcular bagajlarıyla ortada kaldı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yer alan havalimanlarındaki uçuşlar, check-in ve biniş sistemine yapılan siber saldırı nedeniyle aksıyor.

AVRUPA'DAKİ HAVALİMANLARINA SİBER SALDIRI

Belçika'daki Brüksel Havalimanı, 19 Eylül Cuma gecesi, kullandıkları check-in ve biniş sistemleri hizmet sağlayıcısına siber saldırı düzenlendiği yönünde açıklamada bulundu. Saldırıdan Brüksel Havalimanı'nın yanı sıra birçok Avrupa havalimanının da etkilendiğine işaret edilen açıklamada, mevcut durumda sadece manuel olarak check-in ve biniş işlemlerinin mümkün olduğu bildirildi.

UÇUŞLARDA AKSAMA

Açıklamada, hizmet sağlayıcının sorunu gidermek üzere çalıştığı, mümkün olan en kısa sürede çözüm sağlanacağı kaydedildi. Yaşanan teknik sorunun uçuş planlamasını büyük ölçüde olumsuz etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, uçuşlarda gecikmeler ve iptaller yaşandığına vurgu yapıldı.

Havalimanlarındaki firmalara check-in ve biniş sistemleri sağlayan ABD merkezli Collins Aerospace, sistemlerinde siber saldırı kaynaklı bir kesinti olduğunu, sorunu çözmek ve sistemi mümkün olan en kısa sürede geri kazandırmak için aktif olarak çalıştıklarını açıkladı.

HAVAALANINA 'EN AZ 3 SAAT ERKEN GELİN' TAVSİYESİ

Londra Heathrow Havalimanı da konuya ilişkin açıklamasında, çok sayıda havalimanına check-in ve biniş sistemleri sağlayan Collins Aerospace'in özellikle giden yolcularda gecikmelere neden olabilecek teknik bir sorun yaşadığını duyurdu.

Berlin Havalimanı ise açıklamasında, Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir sistem sağlayıcısındaki teknik sorun nedeniyle check-in işlemlerinde uzun bekleme süreleri olabileceğine vurgu yaptı.

Açıklamada, bugün uçuşu olan yolcuların havalimanına gelmeden önce hava yolu şirketlerinden uçuş durumlarını kontrol etmeleri, onaylanmış uçuşu olan yolcuların ise havaalanına en az 3 saat erken gelmeleri tavsiye edildi.