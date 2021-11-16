Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar arttı! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım talep etti

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıl Ermeni işgali altında kalan topraklarının büyük bölümünü geçen yıl kurtardı. 44 günde gelen zafer, 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma ile tescil edildi. Azerbaycan'ın bu kazanımları nedeniyle sürekli provokatif saldırılar düzenleyen Esmenistan, sabah saatlerinde yeniden saldırıya geçti.

RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİLER

Ermeni askerlerinin saldırılarına Azerbaycan güçlerinin karşılık vermesiyle 15 Ermeni asker öldü, 12 asker yaralandı. Ermenistan yetkilileri ise çatışmalarda iki mevzinin kaybedildiğini ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için Rusya'dan yardım istendiğini söyledi.

SALDIRILARA KARŞILIK VERİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazlı ise, Ermenistan ile Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Ermenistan ordusunun bir süredir sınırın Laçın ve Kelbecer istikametinde provokatif eylemlerde bulunduğunu belirten Eyvazlı, provokasyonların bugün daha da yoğunlaştığını ve geniş kapsamlı hale geldiğini belirtti.

Eyvazlı, Ermenistan ordusunun sınırda bazı tepecikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de ani operasyon başlattığını, Başargeçer ve Karakilise illerindeki mevzilerine takviye güç ve teçhizat yığınağı yapan Ermeni güçlerinin Azerbaycan mevzilerine top ve havan topları da kullanarak saldırdığını söyledi.

ERMENİ ASKERLER GÖZALTINA ALINDI

Ermeni güçlerinin saldırıları sonucu Azerbaycan ordusundan 2 askerin yaralandığı bildiren Eyvazlı açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Düşmanın saldırılarını önlemek amacıyla Azerbaycan ordusu da Kelbecer ve Laçın istikametinde ivedilikle bir operasyon başlattı. Önce Ermeni güçlerinin hareketi kısıtlandı, askeri kuvvet ve araçlarına hasar verildi. Ermenistan'a ait tanksavar ve havan topu imha edildi. Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi."

"DURUM AZERBAYCAN ORDUSUNUN KONTROLÜ ALTINDA"

Eyvazlı, karşı tarafın provokasyonlarını önlemek için Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğunu duyurdu:

"Büyük çaplı provokasyonlar yaparak kısa vadeli avantaj elde etmek isteyen Ermeni askeri birliklerinin saldırısı tamamen başarısız oldu. Erivan yönetiminin yeni provokasyon çabası başarısızlıkla sonuçlandı. Sınırdaki gerginlik sürüyor. Durum Azerbaycan ordusunun kontrolü altındadır."