Bağdat\'ta İHA saldırısında üç kişi öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araca yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında üç kişi öldürüldü. Irak güvenlik güçleri, öldürülenlerden birisinin İran destekli Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) lideri olduğunu teşhis etti.
Kataib Hizbullah, 28 Ocak Pazar günü Ürdün'de üç ABD askerinin ölümüne yol açan insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenlemekle suçlanıyordu.
Saldırı, 7 Ekim'de İsrail-Hamas savaşının başlamasından sonra ABD askerlerinin öldürüldüğü ilk olaydı.
Bağdat'taki İHA saldırısı Bağdat'ın doğusundaki Maştal mahallesinde, birden çok patlama sesine neden oldu.
BBC'nin ABD'deki ortağı CBS kanalına konuşan bir ABD'li savunma yetkilisi, saldırının İHA ile gerçekleştirildiğini doğruladı.
Yetkili, operasyonun hedefinin Kataib Hizbullah lideri olduğunu kaydetti.
Kataib Hizbullah örgütü, Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırının ardından, ABD'ye yönelik başka bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıklamıştı. Örgüt " Gazze'deki halkımızı başka şekillerde savunmaya devam edeceğiz" demişti.
İran ise ABD üslerine yönelik saldırıların arkasında olduğu iddialarını reddediyor.
ABD öncülüğündeki 2003 Irak işgalinin ardından kurulan Kataib Hizbullah, İran'a yakın Iraklı elit silahlı gruplardan biri.
Kataib Hizbullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana ABD güçlerine 150'den fazla saldırı düzenlediğini iddia eden Irak'taki İslami Direniş adlı silahlı şemsiye grubun en güçlü silahlı üyesi.
Kuruluşunun ardından 2000'li yıllarda askeri ve diplomatik hedeflere yönelik keskin nişancı, roket ile havan topu ve yol kenarına yerleştirilen bombalı saldırılarla hızla ün kazanan Kataib Hizbullah, bu saldırılarla ilişkisi olduğunu doğrulamıyor ve reddetmiyor.
ABD'nin 2009 yılında terör örgütü olarak tanımladığı Kataib Hizbullah, 2020'ye kadar Bağdat'ta İranlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani ile birlikte ABD'nin İHA saldırısında öldürülen Irak-İran çifte vatandaşı Ebu Mehdi el-Muhandis tarafından yönetiliyordu.
Şii ideolojisine göre örgüt, Irak, Suriye ve Lübnan arasındaki sınırları Batılı yapılar, Irak'taki ABD askerlerini ise yabancı işgalciler olarak görüyor ve askerleri zorla sınır dışı etme çağrısında bulunuyor.
Kataib Hizbullah, Suriye'deki iç savaş sırasında diğer Şii milislerle birlikte, çoğunluğu Sünni olan isyancılara karşı savaştı ve o zamandan beri Suriye'de faaliyet göstermeye devam ediyor.
Iraklı yetkililer ve örgüt üyeleri, liderlik yapısı açıklanmayan gizemli örgütün içinde binlerce savaşçının yanı sıra İHA, roket ve kısa menzilli balistik füzelerden oluşan geniş bir cephanelik olduğunu söylüyor.
ABD yıllar içinde Kataib Hizbullah'ın mevzilerini, üslerini, eğitim ve lojistik merkezlerini defalarca vurdu.
24 Ocak'ta ABD, İHA ve füze saldırılarına misilleme olarak Bağdat'ın yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Jurf Al- Sakhar'da bazı Kataib Hizbullah hedeflerini vurdu.
Kataib Hizbullah, Irak'ta 2014 yılında İslam Devleti'ne karşı savaşmak üzere kurulan ve daha sonra resmi bir güvenlik gücü olarak tanınan Halk Seferberlik Güçleri (PMF) içinde bazı bölümleri oluşturuyor.
Örgüte bağlı savaşçılar devletten maaş alıyor ve aralarında ABD tarafından terörist ilan edilenlerin de bulunduğu Kataib Hizbullah üyeleri PMF'de üst düzey görevlerde yer alıyor.
Teknik olarak PMF'nin bir parçası olarak Irak başbakanının komutası altında olsa da örgüt genellikle emir komuta zincirinin dışında faaliyet gösteriyor ve ABD güçlerine yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulunan hükümet açıklamalarına meydan okuyor.
Partinin siyasi bağlarının da olduğu öne sürülse de bu tam olarak kanıtlanabilmiş değil.
Kataib Hizbullah sözcüleri, bu iddiaları yanıtsız bırakıyor.
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