Bakan Bayraktar, Paris'te 2'nci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldı

Bakan Bayraktar, Paris'te 2'nci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldı
10.03.2026 17:00
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı 2'nci Nükleer Enerji Zirvesi'nde, "Son gelişmeler, petrol ve doğal gaza ne kadar bağımlı olduğumuzu bir kez daha gösterdi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'te 2'nci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldı. Uluslararası iş birliğine ilişkin mesajlar veren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki vizyonunu muhataplarıyla paylaştı. Bayraktar, "Son gelişmeler, petrol ve doğal gaza ne kadar bağımlı olduğumuzu ve bunun ekonomik büyüme üzerinde nasıl devasa bir kırılganlık yarattığını bizlere bir kez daha göstermiştir. Bu çalkantılı dönemde başarılı bir şekilde yol alabilmek için siyasi tutarlılık, kaynak çeşitliliği ve daha kapsamlı bir uluslararası iş birliği son derece elzemdir" ifadelerini kullandı.

'NÜKLEER KRİTİK BİR ROLDE'

Bakan Bayraktar, küresel piyasalarda olduğu gibi Türkiye'nin de elektrik talebinin büyümeye devam ettiğini ve bu talebin yüzyılın ortasına kadar üç katına çıkmasının beklendiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 net sıfır emisyon hedefi ilan ettiğini hatırlatan Bayraktar, "Sistemimizdeki yenilenebilir enerjinin payını hızla artırırken, güvenilir ve dirençli bir şebekenin öneminin de farkındayız ve nükleer enerji bu dengeyi sağlamada kritik bir rol oynamaktadır" diye konuştu.

'HEDEF 20 GW NÜKLEER KAPASİTE'

Türkiye'nin uzun vadeli nükleer vizyonunun net olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "2053 yılına kadar en az 5 GW'ı Küçük Modüler Reaktörlerden (SMR) oluşmak üzere, 20 GW'lık nükleer kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. İlk nükleer güç santralimizin bu yılın sonlarına doğru faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu, Türkiye için önemli bir dönüm noktası ve yeni bir çağın başlangıcı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

NÜKLEER RÖNESANS

Bakan Bayraktar, nükleer kapasitenin genişletilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İster büyük santraller ister SMR'ler olsun, nükleer kapasitenin geniş ölçekte artırılması; güçlü bir siyasi irade ve kararlılık, sağlam emniyet ve güvenlik düzenlemeleri, insan kaynağı geliştirme programları ve sağlam finansman yapıları gerektirecek. Uluslararası finans kuruluşlarını, ihracat kredi kuruluşlarını ve özel yatırımcıları yaklaşan bu nükleer rönesansta yer almaya teşvik etmeliyiz. İş yapmanın yeni yollarını bulmalı ve cazip modeller yaratmalıyız" dedi.

'COP31 ÖNEMLİ BİR FIRSAT'

Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını da vurgulayan Bakan Bayraktar, "Bu konferansın enerji dönüşümü, iklim ve temiz enerji teknolojileri konularında uluslararası iş birliğini ilerletmek için önemli bir fırsat sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar, Politika, Ekonomi, Enerji, Fransa, Paris, Çevre, Dünya, Son Dakika

