Bakan Kurum Pekin\'de İklim İş Birliklerini Görüştü

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'de yenilenebilir enerji, çevre altyapısı, akıllı şehirler, teknoloji transferi ve finansman alanında dünyaya örnek olan kuruluşlar ile şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'deki temasları kapsamında, İpek Yolu Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Jun, Çin Enerji Grubu Genel Müdürü Qiao Xubin ve Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi ile görüştü. Türkiye'nin 'Uygulama COP'u hedefini güçlü iş birlikleriyle hayata geçirmek istediğinin altını çizen Bakan Kurum, iklim dirençli şehirler için deprem bölgesinde yürütülen Asrın İnşa Seferberliği'nin COP31'de de dünyaya örnek olacağını vurguladı.

Bakan Kurum, Pekin ziyaretinin son gününde yenilenebilir enerji, dirençli şehirler ve iklim finansmanı alanında başarılı adımları hayata geçiren kuruluşların üst düzey yöneticileri ile görüştü. Görüşmelerin tümünde Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecinin iki kadim medeniyetin iş birliği açısından ayrı bir önem teşkil ettiği vurgulandı.

'COP31 VİZYONUMUZU VE DİRENÇLİ ŞEHİRLER HEDEFİMİZİ ELE ALDIK'

Bakan Kurum ilk olarak, Kuşak ve Yol Girişimi'ni desteklemek amacıyla kurulan Çin'in devlet destekli uluslararası yatırım ve finansman fonu olan İpek Yolu Fonu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Jun ile bir araya geldi. İki ülke arasında başarıyla hayata geçirilen projelerin hatırlatıldığı görüşmede Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 vizyonunu paylaştı. Bu kapsamda deprem bölgesinde tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği'nin 'dirençli şehirler' için tüm dünyaya örnek olacağının altını çizdi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Asrın inşa seferberliği ile deprem bölgesinde ortaya koyduğumuz yeniden inşa tecrübesini, COP31 vizyonumuzu ve dirençli şehirler hedefimizi ele aldık. Türkiye'nin; çevre, iklim değişikliği, sürdürülebilir altyapı ve kentsel dayanıklılık alanlarında geliştirdiği güçlü iş birliği perspektifini paylaştık. COP31'e giden süreçte; iklim finansmanından enerji dönüşümüne, dirençli şehirlerden döngüsel ekonomiye kadar birçok başlıkta ortak çalışmaları güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇİN ENERJİ MÜHENDİSLİK GRUBU'NA ZİYARET

Bakan Kurum, ardından dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan ve arklı ülkelerde enerji ile altyapı projeleri yürüten devlet destekli Çin Enerji Mühendislik Grubu Şirketi'ni ziyaret ederek, Genel Müdür Qiao Xubin ile görüştü. Yenilenebilir enerji, çevre altyapısı, akıllı şehirler, teknoloji transferi gibi başlıkların ele alındığı toplantıda Bakan Kurum, iki ülkenin bu alandaki ortak adımlarını anlattı. Türkiye'nin COP31 Başkanı olarak 'Uygulama COP'u vizyonuyla hareket ettiğini bu noktada birlikte yürütülecek yeni projelerin dünya için önemine işaret etti. Bakan Kurum görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından, "Yalnızca enerji alanında değil, küresel çapta büyük altyapı projeleri de yürüten Çin Enerji Grubu ziyaretimizde; yenilenebilir enerji, çevre altyapısı, akıllı şehirler, teknoloji transferi, finansman ve ortak girişim modellerine dair bilgi aldık. Daha yaşanabilir şehirler için tecrübe paylaşımını artırmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

ASYA ALTYAPI YATIRIM BANKASI BAŞKANI ZOU JİAYİ İLE GÖRÜŞME

Bakan Kurum, son olarak Asya-Pasifik bölgesinde altyapı inşasını destekleyen uluslararası finans kuruluşu Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) Başkanı Zou Jiayi ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin de bankanın kurucu üyelerinden biri olduğunun altını çizen Bakan Kurum, birlikte hayata geçirilen projelerin önemine dikkat çekti. Bakan Kurum görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; deprem bölgesinde yürüttüğümüz dünyanın en büyük yeniden inşa sürecini, COP31 vizyonumuzu ve iklim dirençli kalkınma hedeflerimizi değerlendirdik. Türkiye olarak, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile geliştirdiğimiz güçlü iş birliğinin; dirençli şehirler, temiz enerji ve sürdürülebilir altyapı alanlarında somut projeleri büyüteceğine ve küresel iklim mücadelesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."