BBP Genel Başkanı Destici'den Filistin Devlet Başkanı Abbas'a tepki: O koltukta bir saniye oturma

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile şakalaşmasına sert tepki göstererek, "Mahmud Abbas, bugüne kadar varlığı, duruşu ve verdiği tavizlerle Filistin davasına ve Filistinlilere büyük zarar vermiştir. Mahmud Abbas'ın bir saniye o koltukta oturmaması, defolup gitmesi ve hakkıyla Filistinlileri temsil edecek birisine görevi devretmesi gerekmektedir." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik 12 gündür süren saldırılarını değerlendirdi.

"MAHMUD ABBAS, FİLİSTİN DAVASINA BÜYÜK ZARAR VERMİŞTİR"

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile şakalaşmasına sert tepki gösteren Destici, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'den çok Hamas'a saldırıyor. Mahmud Abbas denen şahıs, İsrail'e gelip, 'Yahudi kimliğimle buradayım' diyen ABD Dışişleri Bakanı'na Kudüs'ten ev alma teklifinde bulunuyor. Hem de bu ortamda. Bu gerçekten aklın alabileceği bir şey değil. Zaten bugüne kadar varlığı, duruşu, bu meselelere yaklaşımı ve verdiği tavizlerle Filistin davasına ve Filistinlilere büyük zarar vermiştir. Aynı şekilde Mahmud Abbas'ın da bir saniye o koltukta oturmaması, defolup gitmesi ve hakkıyla Filistinlileri temsil edecek birisine görevi devretmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"KİMSE TİMSAH GÖZYAŞI DÖKMESİN"

İsrail'in, Gazze'deki ve diğer saldırıları ile son hastane saldırısının sorumlularının, en az İsrail kadar, Amerika ve İsrail'e destek veren Batı ülkeleri olduğunu aktaran Destici, "kimsenin timsah gözyaşı dökmesinin bir anlamının olmadığını" ifade etti.

"TÜM DÜNYANIN, İSLAM ALEMİNİN BUNU GÖRMESİ LAZIM"

Son 12 gündür Filistin'de, Gazze'de yaşananların ciğerleri parçalayıp, içleri yaktığını ve uykuları kaçırarak, büyük bir sorumluluk altında hissettirdiğini dile getiren Destici, şunları kaydetti: "ABD Başkanı, İsrail'e gitti ve katil, soykırımcı Netanyahu ile kucaklaşıyor. İsrail Cumhurbaşkanı ile Savunma Bakanı ile kucaklaşıyor, yani bunlara açıkça desteğini ifade ediyor. Tüm dünyanın, İslam aleminin bunu görmesi lazım. Siyonistlerden, emperyalistlerden, Müslümanlara, Araplara, Türklere, hatta diğer milletlere, siyonizme, emperyalizme karşı çıkanlara bir fayda yoktur. Tam tersine sömürü vardır, zulüm vardır, gözyaşı vardır. Herkesin bunu böyle bilerek ayağa kalkması gerekir. Dünya milletleri, toplu şekilde ayağa kalkmadan, Birleşmiş Milletlerin yapısını değiştirmeden bu zulümler bitmez."