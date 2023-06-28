Putin'in Wagner lideri Prigojin'i öldürmemesi için Belarus lideri Lukaşenko araya girmiş: 'Yapma' dedim - Son Dakika
Üye Girişi
Putin'in Wagner lideri Prigojin'i öldürmemesi için Belarus lideri Lukaşenko araya girmiş: 'Yapma' dedim

Putin'in Wagner lideri Prigojin'i öldürmemesi için Belarus lideri Lukaşenko araya girmiş: 'Yapma' dedim

28.06.2023 00:29

Rusya'daki 1 günlük ayaklanmanın ardından Wagner askerlerinin sığındığı Belarus'un Devlet Başkanı Lukaşenko, güvenlik sorumlularıyla yaptığı toplantıda isyanla sürecinde yaşanan bir ayrıntıyı paylaştı. Lukaşenko, "Putin'e dedim, evet Prigojin'i öldürebiliriz. Birincide olmasa ikincide olur. Hiç sorun değil. Ama sonra Putin'e 'Yapma' dedim" ifadelerini kullandı. Lukaşenko, daha önce yaptığı konuşmasında Wagner lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğunu doğrulamıştı.

Rusya'da Moskova'ya yürüyüşe geçen paralı asker birliği Wagner'in 1 gün süren isyanın yankıları sürüyor. İsyanın sona ermesinin ardından nerede olduğu bilinmeyen Wagner lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğunu doğrulayan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ayaklanma sürecinde yaşanan bir detayı da ortaya çıkarttı. Güvenlik sorumlularıyla yaptığı toplantıda Lukaşenko, "Putin'e dedim, evet Prigojin'i öldürebiliriz. Birincide olmasa ikincide olur. Hiç sorun değil. Ama sonra Putin'e 'Yapma' dedim" ifadelerini kullandı.

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti. Moskova'ya gideceklerini duyuran Prigojin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesi ile Rus kanı dökülmemesi adı kamplarına geri döneceklerini söyleyerek isyanı bitirmişti.

WAGNER'E 3 SEÇENEK SUNDU

İsyanın başladığı gün askerleri "Vatan haini" ilan eden Putin, dün de Wagner savaşçılarına üç seçenek sundu. Putin, "Kan dökülmesini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim, Belarus'a gitmek isteyen savaşçılarına sözümü tutacağım. Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler." dedi. Putin, konuşmasının satır arasında ise "İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak" ifadelerini kullandı.

LUKAŞENKO: PRİGOJİN BELARUS'TA

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner'in Rus yönetimine isyan girişimi konusunda başkent Minsk'te açıklamalarda bulundu. Wagner'in kurucusu Prigojin'in akıbetiyle ilgili bilgi veren Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Prigojin ile ilgili verdiği garantileri yerine getirdiğini belirterek, "Evet, Prigojin, bugün Belarus'ta. Kendisine söz verdiğim gibi Belarus'ta bir süre kalabilirler. Bu konuda yardımcı oluruz." dedi.

"PUTİN'E 'YAPMA' DEDİM"

Daha sonra Güvenlik sorumlularıyla da toplantı gerçekleştiren Lukaşenko, "Putin'e dedim, evet Prigojin'i öldürebiliriz. Birincide olmasa ikincide olur. Hiç sorun değil. Ama sonra Putin'e 'Yapma' dedim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti. Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
500

Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'in Wagner lideri Prigojin'i öldürmemesi için Belarus lideri Lukaşenko araya girmiş: 'Yapma' dedim - Son Dakika


Son Dakika
00:16 Putin'in Wagner lideri Prigojin'i öldürmemesi için Belarus lideri Lukaşenko araya girmiş: 'Yapma' dedim
00:12 Putin'in Wagner lideri Prigojin'i öldürmemesi için Belarus lideri Lukaşenko araya girmiş: 'Yapma' dedim
23:41 Kurban Bayramı namaz saatleri açıklandı
23:37 İl il Kurban Bayramı namaz saatleri
23:21 Trabzonspor, Yunan futbolcuyu kadrosuna kattı
23:17 Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'i renklerine bağladı! İşte alacağı ücret
23:03 DEVA lideri Babacan'dan sonra Saadet lideri de CHP'ye eleştiri
22:59 Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'ndan geldi: Yüzde 25 oyun en az 7 veya 8'i CHP dışından geldi
22:27 Kuryenin pizzadan yediği dilim sosyal medyada olay oldu
22:23 Siparişe çıkan kurye, motoru sağa çekip pizzadan bir dilim yedi! Son hareketi geometri dersi gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2023 00:33:02. #1.11#
SON DAKİKA: Putin'in Wagner lideri Prigojin'i öldürmemesi için Belarus lideri Lukaşenko araya girmiş: 'Yapma' dedim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement