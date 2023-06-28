Putin'in Wagner lideri Prigojin'i öldürmemesi için Belarus lideri Lukaşenko araya girmiş: 'Yapma' dedim

Rusya'da Moskova'ya yürüyüşe geçen paralı asker birliği Wagner'in 1 gün süren isyanın yankıları sürüyor. İsyanın sona ermesinin ardından nerede olduğu bilinmeyen Wagner lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğunu doğrulayan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ayaklanma sürecinde yaşanan bir detayı da ortaya çıkarttı. Güvenlik sorumlularıyla yaptığı toplantıda Lukaşenko, "Putin'e dedim, evet Prigojin'i öldürebiliriz. Birincide olmasa ikincide olur. Hiç sorun değil. Ama sonra Putin'e 'Yapma' dedim" ifadelerini kullandı.

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti. Moskova'ya gideceklerini duyuran Prigojin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesi ile Rus kanı dökülmemesi adı kamplarına geri döneceklerini söyleyerek isyanı bitirmişti.

WAGNER'E 3 SEÇENEK SUNDU

İsyanın başladığı gün askerleri "Vatan haini" ilan eden Putin, dün de Wagner savaşçılarına üç seçenek sundu. Putin, "Kan dökülmesini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim, Belarus'a gitmek isteyen savaşçılarına sözümü tutacağım. Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler." dedi. Putin, konuşmasının satır arasında ise "İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak" ifadelerini kullandı.

LUKAŞENKO: PRİGOJİN BELARUS'TA

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner'in Rus yönetimine isyan girişimi konusunda başkent Minsk'te açıklamalarda bulundu. Wagner'in kurucusu Prigojin'in akıbetiyle ilgili bilgi veren Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Prigojin ile ilgili verdiği garantileri yerine getirdiğini belirterek, "Evet, Prigojin, bugün Belarus'ta. Kendisine söz verdiğim gibi Belarus'ta bir süre kalabilirler. Bu konuda yardımcı oluruz." dedi.

"PUTİN'E 'YAPMA' DEDİM"

Daha sonra Güvenlik sorumlularıyla da toplantı gerçekleştiren Lukaşenko, "Putin'e dedim, evet Prigojin'i öldürebiliriz. Birincide olmasa ikincide olur. Hiç sorun değil. Ama sonra Putin'e 'Yapma' dedim" ifadelerini kullandı.