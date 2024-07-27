Belarus'ta Alman Vatandaşı Ölüm Cezasına Çarptırıldı

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Belarus’ta ölüm cezasına çarptırılan bir Alman vatandaşının af talep ettiği sözleri, koreografi içeren bir yayınla devlet televizyonunda gösterildi.

Krieger söz konusu yayında Ukrayna adına tren yollarını sabote ettiğini de itiraf ediyor. Ancak röportajda Ukrayna iddiasına bir kanıt gösterilmiyor.

Alman vatandaşı Krieger, "Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun beni affedeceğini ve bağışlayacağını içten şekilde umuyorum" da diyor.

Almanya hükümeti, Belarus’u tutukluları “gösteri amaçlı” kullandığı gerekçesiyle kınadı.

30 yaşındaki Rico Krieger, Haziran ayı sonlarında gizli bir yargılamayla suçlu bulundu.

BBC Doğu Avrupa muhabiri Sarah Rainsford, devlet televizyonunda yayınlanan röportaj ile olası bir mahkum değişimi için Alman hükümetine baskı amaçlandığına inanıldığını aktarıyor.

Belarus vatandaşı olan ölüm cezası karşıtı hak savunucusu olan Andrei Paluda, Krieger’ın davaya itiraz etmemesinin arkasında “bir takas sözü” olabileceğini söylüyor.

BBC’den Rainsford, 2019’da Berlin’de bir Çeçen vatandaşını öldüren Rusya gizli servis suikastçısının geri istenmesi ile bu davanın ilişkili olabileceğine dair spekülasyonlar olduğunu hatırlatıyor.

BBC’ye konuşan Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, bu konuyla ilgili yorum yapmadı, Belaruslu yetkililerle temasların sürdüğünü kaydetti.

Rainsford’un ulaştığı Krieger’in avukatı olan Vladimir Gorbach de “yorum yapmayacağını” söyledi ve “Tüm açıklama Belaruslu yetkililerin yüzlerden okunuyor” dedi.

Krieger söz konusu yayında Ukrayna adına çalışmaya başlamasının arkasındaki nedenlerden birini de para olarak gösteriyor ve “2 bin euro” maaş teklifi aldığını aktarıyor. Ancak bu Almanya’da kazandığının altında bir miktar.

BBC muhabiri Rainsford, söz konusu görüntülerde, Krieger’ın Belarus’a girişi ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin olduğunu ancak bomba yerleştirirken gösteren herhangi bir video bulunmadığına dikkat çekiyor.

Rico Krieger kim?

Tutuklu adama ait olduğu iddia edilen LinkedIn profiline göre, Krieger Alman Kızıl Haçı için sağlık görevlisi olarak çalışıyordu. Berlin'deki ABD büyükelçiliğinde silahlı güvenlik görevlisi olarak da çalışmıştı.

BBC’nin ulaştığı bir Amerikalı yetkili, Krieger’in 2015 ve 2016 arasında bir taşeron güvenlik firması aracılığıyla elçilik binalarında çalıştığını doğruladı.

Alman Kızıl Haçı da Krieger’in kayıtlarında yer aldığını kaydetti.

Aynı profilde Krieger, ABD’ye göçmek için başvuru yaptığını da aktarıyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, söz konusu yayın için, "Ne yazık ki Belarus'ta insanları bu şekilde videolarda veya televizyonda kullanmak yaygın bir uygulamadır.” mesajını verdi.

Deschauer, yapabilecekleri tek şeyin bunu durdurma çağrısı olduğunu da ekledi.

Minsk’te bulunan Almanya Büyükelçiliği aracılığıyla destek Krieger’a destek verildiği kaydediliyor.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre Belarus'un 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandığından beri Belarus’ta 400 kadar kişinin idam ettiği bildiriliyor.

Ancak Krieger ülkede idam cezasına çarptırılmış ilk yabancı olabilir.

Ülkede 2020 yılında Lukaşenko'nun yüzde 80 oranında oy aldığını gösteren sonuçların düzmece olduğunu savunan muhalefet sokağa çıkmıştı. Aylarca süren gösterileride binlerce kişi gözaltına alındı.

Belarus 2022’de başlayan Rusya’nın Ukrayna işgalinde de Moskova’nın başlıca müttefiki olarak çalışıyor.