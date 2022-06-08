Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu! - Son Dakika
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Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!

08.06.2022 12:34

Almanya'nın Berlin şehrinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, önce kalabalığın arasında dalan bir araç, daha sonra da bir mağazaya girerek 1 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. 30 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Berlin kenti bu sabaha feci bir olayla uyandı. Saat 10.15 sıralarında kentin işlek caddesindeki bir bölgede ilerleyen araç, önce kenarda oturan kalabalığa arasına daldı, ardından da mağazaya girerek durabildi. Kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazanın ardından bölgeye acil olarak itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk olay yerinde müdahale edildi. Daha sonra ise 10 yaralı hastaneye kaldırıldı.

POLİS KASTEN OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRIYOR

Olayla ilgili acilen soruşturma başlatan polis ekipleri, sürücünün kalabalığın arasında kasti şekilde mi dalıp dalmadığını belirlemek için çalışmalara başladı.

Son Dakika! Berlin'de bir otomobil kalabalığın arasına daldı: 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika! Berlin'de bir otomobil kalabalığın arasına daldı: 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika: Berlin'de bir otomobil kalabalığın arasına daldı, 1 kişi öldü 30 kişi yaralandı
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Son Dakika Dünya Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu! - Son Dakika
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