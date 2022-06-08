Berlin kenti bu sabaha feci bir olayla uyandı. Saat 10.15 sıralarında kentin işlek caddesindeki bir bölgede ilerleyen araç, önce kenarda oturan kalabalığa arasına daldı, ardından da mağazaya girerek durabildi. Kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye acil olarak itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk olay yerinde müdahale edildi. Daha sonra ise 10 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili acilen soruşturma başlatan polis ekipleri, sürücünün kalabalığın arasında kasti şekilde mi dalıp dalmadığını belirlemek için çalışmalara başladı.
Son Dakika › Dünya › Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu! - Son Dakika