'Bir Umuttur Ramazan' Zekat Bağışı - Fitre Ne Kadar - Gıda Kolisi Bağışı Nasıl Yapılır

Zekât dinimizin beş temel ibadetlerindendir. Zekât, belirli malların (altın, gümüş, ticaret malı, nakit paranın belirli bir miktarı) belli oranlarını içerir. Örneğin, altın ve gümüş için oranlar %2,5, ticaret malları için %2,5'dir. Zekâtın doğru hesaplanması için mal sahibi, sahip olduğu mülk ve varlıkların değerini bilmelidir. Zekât vermek malımızın artmasına, korunmasına, bereketlenmesine vesile olur. Bu ibadet madden yapılan ibadetler arasına girmektedir. Bu ibadet, bizler için önemli bir sosyal sorumluluk ve dayanışma aracıdır. Zekat bağışlarınız, yurt içinde ve yurt dışında birçok farklı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine umut olabilir.

Gazze, Kudüs, Suriye, Afganistan, Yemen, Bangladeş ve Afrika gibi bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışıyoruz. Zekat malı arındırır, bu bölgelerdeki insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve onların yaşam koşullarını iyileştirmeye gayret ediyoruz Zekât verme konusunu, Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz hadislerinde sıkça vurgulanmış ve yerine getirilmesi emredilmiştir. 'Zekâtın temel amacı, toplumda ekonomik adaleti sağlamak ve fakirler ile ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesidir.' Olarak genel bir tanım yapılabilir.

Zenginlerin kazançlarının bir bölümünü ihtiyaç sahibi kimselerle paylaşması toplumsal refahı arttırır, dengeyi sağlar fakirlikle imtihan olan kimselerin de ferahlama sağlar. Fakirlere, yetimlere, dul kadınlara, hasta ve ihtiyaç sahibi kimselere verilebilir. Zekâtın en önemli noktalarından birisi toplumsal dayanışmanın yanı sıra veren kişinin de hem maddi hem de manevi refahını sağlaması noktasıdır. Mallarını Allah yolunda harcayanlar Allah'a yaklaşır. Kalpleri yumuşatan Rabbimize yaklaşmak bizlerin vicdan ve merhamet seviyesini de arttırır.

Allah'ın rızasını kazanmak inancımızın temelini oluşturur. Malımızın temizlenmesi, bereketlenmesi ve artması için de zekât vermek bireysel kazançlarımız arasında yer almaktadır. Toplumu iyileştirmek ve güçlendirmek de en faziletli davranıştır. Hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını, ihtiyaç sahibi kimselerle buluşturabilmek için oldukça titiz ve dikkatli şekilde çalışmalar yürütmekteyiz.

Zekât vermek malı arındırır anlayışı ile başlattığımız bu bağış faaliyetleri sayesinde gönül coğrafyamızın ulaştığı birçok yere, aileye ve insana yardım ulaştırdık.

Zekâtlarınız birleşerek sizler sayesinde manevi olarak büyük bir servete dönüştü. Zekatlarınızı kullanarak, sürdürülebilir kalkınma projelerine destek vererek insanların hayatlarına dokunabilirsiniz. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak, Afrika'da başlattığımız tarım projemize siz de katkıda bulunarak destek olabilirsiniz. Zekatlarınızı sürdürülebilir kalkınma projelerine yönlendirerek, insanlara balık tutmayı öğretebilir ve onların kendi yaşamlarını sürdürebilmelerine katkıda bulunabilirsiniz.

Bir fidanın sahibi olun, bir yetim ailesinin umudu olun ve Afrika'nın yeşil alanlarını artırarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakın. Ayrıca, zekatlarınızla yetim ailelere yönelik çeşitli projeleri destekleyebilirsiniz. Dikiş makinası, balıkçı teknesi, bakkal, manav ve arıcılık gibi projelerle, bu ailelere uzun vadeli birer geçim kaynağı sağlayarak hayatlarını değiştirebilirsiniz. Gazze'deki insanların yaşadığı zorluklara destek olmak ve hayatlarını iyileştirmek için zekatlarınızı kullanabilirsiniz.

Zekatlarınızı Gazze'ye yönlendirerek, ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olabilir ve onların yaşamlarında pozitif bir değişim yaratabilirsiniz. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak başlattığımız "Gazze'ye Zekat Bağışı" kampanyası ile bu ailelere umut olabilirsiniz. Her bağış, bu soğuk günlerde korunmasız kalmış ailelere bir çatı sağlamak için adım atılmasına yardımcı olacaktır. Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine umut olmak için zekatlarınızı Gazze'ye yönlendirin. Bağışlarınız için hemen harekete geçin ve Gazze'deki ailelere destek olun!

Fitre ne kadar?

Ramazan ayının da yaklaşmasıyla birlikte Fitre 2024 ne kadar? Sorusu sıklıkla gündeme gelmiştir. Fitre 2024 ne kadar sorusu her sene değişiklik gösterdiği gibi bu sene de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güncellenerek 130 TL (Yüz Otuz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Fitre, Ramazan ayının sonunda, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine verilir ve genellikle bir kişinin bir aylık gıda harcaması üzerinden hesaplanır. Verilen miktarın Kişinin ve ailesinin gıda ihtiyaçlarına göre belirlenir ve zekât gibi belirli bir oranı yoktur. Her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sadece minimum tutar açıklanmaktadır. Fitre, Ramazan ayında oruç tutan her Müslümanın vermesi gereken farz bir ibadettir. Oruç tutan kişinin manevi temizliğini pekiştirir ve ihtiyaç sahiplerine destek olur.

Fıtır Sadakası ise halk dilinde Fıtır olarak bilinen asıl adı itibariyle fitre sadakasının aynısıdır. Yine Ramazan Bayramı'nın öncesinde, bayram namazından önce ihtiyaç sahiplerine verilir ve genellikle aile bireylerine yetecek kadar gıda veya para olarak ödenir. Miktar olarak da yine fitre ile aynı olarak Fıtır sadakası, bir kişinin ve ailesinin bir günlük gıda ihtiyacına eşdeğer miktarda belirlenir. Ramazan ayının manevi bir tamamlayıcısı ve toplumsal dayanışmayı arttırmak için bir farz olarak verilir. Bu yardımlar, İslam'ın dayanışma, adalet ve sosyal yardımlaşma ilkelerini hayata geçirmek için önemlidir.

Ramazan ayı boyunca gıda kolisi yardımlarımız dışında İftar yemeği, sahur ve sebze paketleri, bayramlık kıyafet, bayram harçlığı, Kur'an-ı Kerim dağıtımı, Fidye, Fitre, Fıtır sadakaları, zekât ve sadaka faaliyetlerimiz de devam etmektedir.

Ramazan ayı dışında da faaliyetlerimiz başlığı altında bulunan Acil yardım butonunun altında yer alan Gazze ve Filistin yardımları, kış yardımı, ramazan, genel bağış, sağlık, kurban, yetim ve su kuyusu gibi projelerimize de göz atabilirsiniz. Fitre, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan boyunca sofra kurmalarına ve bayram sevinciyle girmelerine katkı sağlar. Bağışınızla, deprem bölgeleri, savaş alanları ve kriz bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine umut olabilirsiniz.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak, fitre ve diğer bağışlarınızı Türkiye genelinde ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Gazze, Kudüs, Suriye, Afganistan, Yemen, Bangladeş ve Afrika gibi bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışıyoruz. Bağışlarınızla, savaşın ve doğal afetlerin yıkıcı etkileriyle mücadele eden insanlara yardım eli uzatıyoruz.

Kumanya Bedeli (Gıda Kolisi)

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak 2024 yılı Ramazan ayı için iftar Gıda Kolisi, kumanya bedeli 1000 TL (Bin Türk Lirası) olarak asgari düzeyde belirlenmiştir. Özellikle Ramazan ayı, bu zorlu şartlarda yaşayan insanlar için daha da anlamlıdır çünkü bu ay, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı zamanlardan biridir. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Savaş ve yoksulluğun içerisin de olan, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve onların bu mübarek ayı daha rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak kumanya ve iftar bağışları, bağışlarınız kapsamında, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine kumanya paketleri ve iftar yemekleri sağlayarak onların Ramazan ayını daha bereketli hale getirmeyi hedefliyoruz.

Sebze ve Sahur paketimiz ise Gıda Kolisi, kumanya bedeli olarak 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Bu ücretlendirme belirlenirken derneğimiz özellikle en asgari düzeyde ücret standartları geliştirmektedir. Dönemin gıda alım gücü ve maliyetleri hesaplanarak en şeffaf şekilde ücretler belirlenmektedir. Bizler için hesap verebilirlik ve şeffaflık oldukça önemli noktalardır. Kumanya dağıtımı yapabilmek için özenli ve titiz şekilde çalışmalar yapmaya hem fiyatlandırma hem de içerik olarak fazlasıyla özen gösteriyoruz. Bu özenin temelde sebebi insanların sıcak yemeğe olan ihtiyaçlarının farkına varmamız ve hayırsever vatandaşlarımızın da emeklerine saygı göstererek bu işi baştan sona takip etmemizden kaynaklanmaktadır.

Ramazan ayı bizler için yardımlaşmanın ve toplumsal dayanışmanın zirveye çıktığı bir aydır. Bu denli iyilik ve güzelliğin olduğu bu ayı diğer aylardan ayıran bir ismi bile vardır ki o da on bir ayın sultanı ramazandır. Ramazan ayı boyunca insanlar hem nefsi hem de dini bazı sınanmalar yaşamaktadır. Ramazan'da kumanya dağıtımı da bu dini sınavın pratiğe dönüşmüş bir yardımlaşma halidir. Özellikle ekonomik olarak zor durumda ve kendi ihtiyaçlarını karşılama becerisinden yoksun kimselere iftar ve sahurlarda sıcak yemek, kumanya dağıtımı hayati bir önem taşımaktadır. Sadece yoksul kimselere değil hem yoksul hem de kendi ihtiyaçlarını karşılamaktan azade kişileri seçerek toplumsal ve vicdani dayanışmaya katkıda bulunuyoruz.

Ramazan ayı, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerleri ön plana çıkardığı için kumanya dağıtımı da bu değerlerin yaşama geçirilmesine yardımcı olur. Bu yardımlaşma ve dayanışma, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirir ve insanların birbirlerine destek olmalarını sağlar. Ramazan ayı, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerleri ön plana çıkardığı için Gıda Kolisi, kumanya bedeli ödeyerek gerçekleştirdiğiniz dağıtımı da bu değerlerin yaşama geçirilmesine yardımcı olur.