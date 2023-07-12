Zelenski'nin NATO Zirvesi'nde yalnız başına kaldığı anlar gündem oldu

NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Ukrayna lideri Zelenski'nin fotoğraf çekimi öncesinde tek başına kaldığı anlar ise gündem oldu. Konu hakkında kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

BÜTÜN LİDERLER VE EŞLERİ KATILDI

NATO Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemeğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşiyle geldiği yemekte ABD adına Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yer aldı. Nauseda ve eşi konuklarını kapıda karşılarken, aynı saatte NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları da ayrıca düzenlenen akşam yemeği için toplandı.

ZELENSKI SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Rusya ile savaşta olan ve NATO'ya üye olmak için çabalayan Ukrayna liderinin yalnızlığı ise sosyal medyada gündem oldu.İşte yapılan yorumlardan bazıları: