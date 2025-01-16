BM Raporuna göre : Haiti'deki şiddet olaylarında ölü sayısı 5.600 kişiye ulaştı - Son Dakika
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Dünya

BM Raporuna göre : Haiti'deki şiddet olaylarında ölü sayısı 5.600 kişiye ulaştı

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Birleşmiş Milletler'in yeni raporu, Haiti'deki çetelerin geçen yıl en az 5.600 kişiyi öldürdüğünü ve 3.700 kişinin yaralandığını veya kaçırıldığını belirtiyor. Ayrıca, Biden yönetiminin bu krize yetersiz bir şekilde yaklaştığı eleştirisi gündeme geliyor.

16.01.2025 10:29  Güncelleme: 10:41
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Birleşmiş Milletler'in yeni raporuna göre, Haiti'deki çeteler geçen yıl en az 5.600 kişiyi öldürdü. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin raporunda, 3.700 kişinin de yaralandığı veya kaçırıldığı belirtilirken, Biden yönetiminin yetersiz kaldığı eleştirileri yükseldi.

Heritage Vakfı'nın Latin Amerika kıdemli politika analisti Andrés Martínez-Fernández, "Biden yönetimi krize parça parça ve siyasi yaklaştı. Seçimler öncesi durumun patlamasını engellemeye odaklandı ama sorunu çözmedi" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'ye 629 milyon dolarlık mali ve ekipman desteği sağlandığını, bunun 600 milyon dolarının kullanıldığını açıkladı. Bu rakam, Ukrayna'ya verilen 113 milyar dolarlık destekle kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor.

Başkentte Aralık ayı başında yaşanan korkunç bir olayda, Wharf Jérémie çetesi en az 207 kişiyi katletti. Çoğu yaşlı olan kurbanlar, çete liderinin oğluna büyü yaparak zarar vermekle suçlandı. Cesetler parçalanıp yakıldı, bazıları denize atıldı.

VOA'nın son raporuna göre çeteler başkentin yaklaşık %85'ini kontrol ediyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Bu rakamlar Haiti'deki korkunç olayları tam olarak yansıtamaz, ancak insanların maruz kaldığı sürekli şiddeti gösteriyor" dedi.

BM destekli Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu'na (MSS) söz verilen 2.500 personelin sadece 500'ü göreve başladı. Personelin çoğu aylardır maaş alamıyor ve ülkedeki 12.000 çete üyesi karşısında sayıca yetersiz kalıyor.

Dışişleri Bakanlığı, 15 Aralık'ta MSS ve Haiti polisinin ortak operasyonunda üst düzey bir çete liderinin öldürüldüğünü belirtti ancak artan şiddet karşısında daha fazla şey yapılması gerektiğini kabul etti.

BM raporunda Türk, Güvenlik Konseyi'nin Haiti'ye yönelik yaptırımlarının ve silah ambargosunun tam olarak uygulanması çağrısını yineledi. "Haiti'ye giren silahlar çoğunlukla suç çetelerinin eline geçiyor ve trajik sonuçlar doğuruyor: Binlerce ölü, yüz binlerce yerinden edilmiş insan, okullar ve hastaneler gibi temel altyapı ve hizmetler kesintiye uğruyor ve yok ediliyor" dedi.

BM Raporuna göre : Haiti'deki şiddet olaylarında ölü sayısı 5.600 kişiye ulaştı
BM Raporuna göre : Haiti'deki şiddet olaylarında ölü sayısı 5.600 kişiye ulaştı
BM Raporuna göre : Haiti\'deki şiddet olaylarında ölü sayısı 5.600 kişiye ulaştı

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Dünya, Haiti, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Raporuna göre : Haiti'deki şiddet olaylarında ölü sayısı 5.600 kişiye ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • AHMET YILMAZ:
    Türkiyenin onlardan farki ne 12 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Herkes kafasına göre güvenlik kuvveti mensubu olmuş herkesin elinde uzun namlulu silah olursa daha ne beklenirki savaşa gerek yok 5 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    100bin olur 100 doğurur 3 0 Yanıtla
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