ABD Senatörü Robert Menendez, yargılandığı davada suçlu bulundu

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ABD’de yargılanan ve Türkiye karşıtı tutumuyla da bilinen New Jersey Senatörü Robert (Bob) Menendez, yargılandığı davada 16 suçun tamamından hüküm giydi. Bu suçlamalar arasında, yabancı hükümetlere yardım etme karşılığı rüşvet almak ve hakkındaki soruşturmalarla ilgili olarak baskı yaparak adaletin tesisini engellemek de var. Karar duruşması 29 Ekim'de yapılacak.

Jüri dün 12 saatten uzun süren görüşmesi sonrası Menendez’i suçlu buldu.

70 yaşındaki Menendez, 9 hafta süren duruşmaların ardından ABD tarihinde Kongre’de görev alırken “yabancı ajan olarak çalışmak” suçlamasından hüküm giyen ilk isim oldu.

Menendez, 2021-2023 yılları arasında ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanıydı.

Küba kökenli göçmen bir ailenin çocuğu olan Menendez, Eylül 2023’te hakkında dava açılmasından Komite Başkanlığından istifa etmişti.

Menendez'e 'senatörlükten de istifa et' çağrıları

Mensubu olduğu Demokrat Parti'den birçok siyasetçi, hüküm giymesinin ardından Menendez’e senatörlükten de istifa etme çağrısı yaptı.

ABD Senatosu'nda çoğunluğa sahip Demokratların lideri Chuck Schumer, yazılı açıklama yaptı. Schumer, "Senatör Menendez şimdi seçmen, Senato ve ülkemiz için en doğru olanı yapmalı ve istifa etmeli” dedi.

Menendez ise kararın açıklamasının ardından kameralar karşısına geçti ve masum olduğunu savundu.

New York’ta davanın görüldüğü mahkeme binası önünde konuşan Menendez, “Kamuya yeminimi asla ihlal etmedim...Her zaman ülkem adına bir vatansever oldum” dedi.

Menendez’in avukatı Adam Fee de jüri kararının kendilerini “şaşırttığını ve üzdüğünü” söyledi, temyize gideceklerini açıkladı.

Savcılar ise davadaki yolsuzluk suçlamalarının boyutunu vurguladı.

New Yorklu savcı Damian Williams, Menendez’e yönelik rüşvet hükmü hakkında “bu olağan siyaset değildi, kâr amacıyla yapılan siyasetti” dedi.

Williams, “Jüri Bob Menendez’i suçlu bulduğuna göre, yıllardır makamını en fazla para verene satma [süreci] nihayet sona erdi” diye konuştu.

Menendez duruşmada suçlamaları reddetmiş, avukatları müvekkillerinin kabul ettiği hediyelerin rüşvet sayılmadığını çünkü savcıların Menendez’in bu hediyeleri aldıktan sonra spesifik olarak bir eyleme geçtiğini kanıtlayamadıklarını savunmuştu.

Menendez’in 57 yaşındaki eşi Nadine Arslanian Menendez de rüşvet davasında sanık olarak yer aldı ancak duruşması göğüs kanseri tedavisi nedeniyle ertelendi. Nadine Arslanian Menendez de hakkındaki suçlamaları reddetti.

Savcılar uzman görüşü, e-postalar ve Menendez’in telefon yazışmalarını kullanarak senatörün yabancı hükümetlerden lüks hediyeler aldığını ortaya koymuştu.

İddianameye göre Menendez’e verilen rüşvetler arasında değeri 100 bin doları (yaklaşık 3,3 milyon lira) aşan külçe altınlar ve lüks bir otomobil de var. Bu külçelerin bazıları, duruşma sırasında jüriye delil olarak sunulmuştu.

Ayrıca FBI ajanları Menendez’in evinde 480 bin dolardan (yaklaşık 16 milyon lira) fazla nakit para bulmuştu.

Bir iş insanı suçunu kabul etti, Menendez aleyhine ifade verdi

Aynı davada Wael Hana ve Fred Daibes adlı iki iş insanı da yargılanıyor. Sanıklar, Mısır’a yasa dışı yardımda bulunmak ve Katar merkezli bir yatırım fonundan milyonlarca dolar almak için Menendez ile irtibata geçmekle suçlanıyor.

Jose Uribe adlı üçüncü bir iş insanı ise suçunu kabul etti ve mahkemede Menendez aleyhine ifade verdi.

Savcılar, Menendez’in rüşvet karşılığında ABD’nin Mısır’a milyonlarca dolar yardım yapmasını sağladığını ve sanıklardan Wael Hana’nın Mısır hükümeti yetkilileriyle bağlantıları olduğunu söyledi.

Menendez, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlere bu kez bağımsız bir aday katılacak. New Jerseyli senatör, geçen yıl evinden külçe altınlar çıktığının kamuoyuyla paylaşılması sonrası eyaletteki Demokratların çoğunun desteğini kaybetti.

2017'de ABD Adalet Bakanlığı, Menendez'i, bir doktora lüks tatiller ve hediyeler karşılığında siyasi imtiyazlar vermekle suçlamış ve senatör hakkında dava açılmıştı.

Ancak bu dava, Menendez’in bazı suçlardan aklanmasının ardından jürinin karar vermemesi nedeniyle düşmüştü.

Türkiye karşıtı tutumuyla da biliniyor

ABD'de Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla da bilinen Menendez, Türkiye karşıtı açıklamaları ve yasa tasarılarıyla da sık sık gündeme gelmişti.

Menendez, Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı süresince ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satmasına karşı çıktı. ABD Kongresi, Ocak ayında jetlerin ve modernizasyon kitlerinin Türkiye’ye satışını onayladı.

Menendez 2019’daki S-400 krizi sırasında da ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’nın (CAATSA) Türkiye’ye uygulanmasındaki kilit isimlerden biriydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rüşvet ve yolsuzluk davasının açılması sonrası Eylül 2023’te Menendez için "Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor” demişti.