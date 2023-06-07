Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Barajın vurulması sonrası Herson sular altında kaldı

24 Şubat 2022 yılında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, önceki gün gece saatlerinde endişe yaratan bir gelişme yaşandı. Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka barajı top atışlarıyla yerle bir edildi.

BÖLGE SULAR ALTINDA KALDI

Saldırıyla ilgili olarak her iki ülke de birbirlerini suçlarken, bölgeden görüntüler Herson kentinde büyük bir insani felaket yaşandığını ve tüm evlerin barajın yıkılması sonrasında sel suları altında kaldığını gözler önüne serdi.

ON BİNLERCE KİŞİYE ACİL YARDIM ULAŞTIRILMASI GEREKİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Nova Kakhovka barajının yıkılmasının ardından 40 yerleşim yerinde sel meydana geldiğini, on binlerce kişiye acil yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti.

TOPLUM BALIK ÖLÜMLERİ DE YAŞANDI

Ukrayna'da Nova Kakhovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulmasının ardından bölgede çevre sorunları da ortaya çıktı. Sosyal medyada Dnipropetrovsk bölgesinin Dnipro Nehri kıyısındaki Maryanske köyünde toplu balık ölümüne ilişkin görüntü paylaşıldı. Görüntüde, suyun çekildiği büyük bir alanda çok sayıda balığın bir kısmının ölü bir kısmının da susuzluktan çırpınması yer alıyor.

İÇME SUYU SORUNU OLUŞTU

Nova Kakhovka Barajı'nın patlatılması sonucu su basan bölgelerde içme suyu sorunu meydana geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Dnipropetrovsk bölgesinin Kriviy Rig şehri sakinlerinin dükkanlardan büyük şişe suları toptan satın aldığına ilişkin görüntü paylaştı. Görüntüde, büyük şişe suların bulunduğu rafların boşaltıldığı görüldü. Ukrayna makamları, Nova Kakhovka Barajı'ndan kullananlar için içme suyu sağlama çalışmaları başlattıklarını duyurdu.

DNIPRO NEHRİ'NE 150 TON AKARYAKIT KARIŞMIŞTI

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, dün yaptığı açıklamada, Kahovka HES'in makine bölümünün tahrip olması nedeniyle 150 ton akaryakıtın Dnipro Nehri'ne karıştığını belirtmişti. Klimenko, gerekli donanıma sahip grupların çevre felaketinin olası sonuçlarını ortadan kaldırmak üzere çalışmalara başladığını ifade etmişti. Nova Kakhovka HES'in vurulması sonucu yaklaşık 80 yerleşim yeri sel bölgesi ilan edilmiş, barajından vurulmasından sonra 24 saat içinde 23 yerleşim yerini su basmıştı.