Brezilya Yüksek Mahkemesi Başkanı\'nın Verdiği Son Tarihte Sosyal Medya Uygulaması X Erişime Kapatıldı

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Brezilya Yüksek Mahkemesi Başkanı’nın verdiği son tarihte ülkeye temsilci atamayan sosyal medya uygulaması X, bu ülkede erişime kapatıldı.

Hakim Alexandre de Moraes, eski ismi Twitter olan uygulamanın “hemen erişime kapatılması” talimatı verdiğini duyurdu.

Moraes, erişim engelleme kararının X mahkeme kararlarına uyana ve mevcut cezaları ödeyene dek süreceğini kaydetti.

Şirketin sahibi Elon Musk, günlerdir uygulama üzerinden Brezilya lideri Lula ve Yüksek Mahkeme Başkanı Moraes’i hedef alıyordu.

Musk son paylaşımlarından birinde Moraes'i "işlediği suçları" X üzerinden yayımlayacakları yönünde bir paylaşım yaptı ve hakimi "diktatör" olmakla itham etti.

Uygulamaya erişim engeli getiren süreç ise Nisan ayında başladı.

Bir mahkeme, yalan haber yaydıkları suçlamasıyla onlarca hesabın askıya alınması talebini X’e iletti.

Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro destekçisi bu hesapların “yanlış bilgi yayma” soruşturması süresince engellenmesi talep edildi.

Elon Musk sansür olarak değerlendirdiği bu talebe, “İfade özgürlüğü demokrasinin bel kemiğidir. Brezilya'da seçimle göreve gelmemiş bir sözde yargıç siyasi amaçları uğruna demokrasiyi yok ediyor” yanıtı verdi.

Yüksek Mahkeme ise bu hesapların uygulamada etkin olması durumunda, şirket temsilcilerinin sorumlu tutulacağı uyarısını yaptı.

X, bu emre uymayı reddettiği için para cezasıyla tehdit edildi.

Şirket bu ay başında Brezilya’daki merkezini kapattı. Buna gerekçe olarak ülke temsilcisinin tutuklama ile tehdit edilmesi gösterildi.

Musk son bir hafta içinde açıktan tartışmaya dahil oldu ve Yüksek Mahkeme Başkanı Moraes’i solcu olmakla suçladı.

Musk Moraes’i şeytani karakterlere benzeten paylaşımlar da yaptı.

Elon Musk, İngiltere’de aşırı sağcıların protestoları sırasında da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile benzer şekilde karşı karşıya gelmişti.

Apple ve Google'a da talimat

Erişim engeli kararının yanı sıra Hakim Moraes Apple ve Google’a da 5 günlük süre içinde X’i uygulama indirme platformlarından çıkarma talimatı verdi. iOS ve Android üzerinden de engellenmesini istedi.

VPN ile X’e erişmek isteyenler ise 7 bin dolara yakın para cezalarına çarptırılabilecek.

X’in resmi hesaplarından birinden yapılan açıklamada, mahkeme taleplerinin yerine getirilmeyeceği ifade edildi.

Bu paylaşımda, Alexandre de Moraes'in siyasi muhaliflerini sansürlemeye çalıştığı öne sürüldü.

X’ten yapılan açıklamada, “Buradaki temel konu, Moraes'in Brezilya yasalarını çiğnememizi talep etmesidir. Biz bunu kesinlikle yapmayacağız." ifadeleri yer aldı.

Bu gelişmelerle birlikte, Musk'ın uydu bazlı internet sağlayıcısı şirketi Starlink'in Brezilya’daki banka hesapları da donduruldu.

Starlink’ten, Brezilya anayasasına aykırı şekilde X’e verilen cezadan sorumlu tutulduklarını savunan bir açıklama yapıldı.

Moraes’in ismi, ülkedeki sosyal medya platformlarını kısıtlama kararlarından sonra öne çıktı.

Hakim, eski devlet başkanı Bolsonaro ve bazı destekçilerini, bir darbe girişimi iddiası ile ilgili de soruşturuyor.

Ülkede geçen yıl Telegram da bazı hesapları askıya alma taleplerine uymadığı için geçici olarak erişime kapatılmıştı.

X’in, 200 milyonluk Brezilya nüfusunun en az onda biri tarafından kullanıldığı belirtiliyor.