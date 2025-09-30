‘Zenginlik tanrıçası’ndan tarihin en büyük Bitcoin vurgunu: 128 binden fazla kişiyi kandırdı - Son Dakika
Dünya
‘Zenginlik tanrıçası’ndan tarihin en büyük Bitcoin vurgunu: 128 binden fazla kişiyi kandırdı

30.09.2025 16:52
İngiltere'de 'zenginlik tanrıçası' olarak tanıtılan Çin vatandaşı bir kadın, 6,7 milyar doları aşan bir kripto para dolandırıcılığına karışmaktan suçlu bulundu. 2014-2017 yılları arasında 128 binden fazla kişiyi dolandırarak elde ettiği geliri Bitcoin'e yatıran kadının yaptığı vurgun, tek seferde yapılan en büyük kripto para hırsızlığı olarak da tarihe geçti.

İngiltere polisi, bugüne kadar dünyada görülen en büyük kripto para operasyonlarından biri olarak kabul edilen geniş çaplı bir dolandırıcılık soruşturmasında önemli bir başarıya imza attı. Çin vatandaşı Zhimin Qian, diğer adıyla Yadi Zhang, 6,7 milyar doları aşan kripto para dolandırıcılığında kilit rol oynamakla suçlandı.

128 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ DOLANDIRDI

Londra Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü ve 7 yıl önce başlayan soruşturmanın sonunda, 47 yaşındaki Qian 29 Eylül Pazartesi günü Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde büyük miktarda kripto parayı yasa dışı yollarla edinme ve bulundurma suçunu kabul etti. Yetkililer, 2014-2017 yılları arasında Çin'de 128 binden fazla kişiyi dolandırdığını açıkladı.

İngiltere'de 6,7 Milyar Dolarlık Kripto Dolandırıcılığına Suçlama

6,7 MİLYAR DOLARI AŞAN VURGUN

Soruşturma kapsamında Qian'ın hesaplarında toplam 61 bin Bitcoin'e el konulduğu bildirildi. Qian'ın yasa dışı yollardan elde ettiği Bitcoin değerinin 6,7 milyar doları aştığı ortaya belirtiliyor. Polis, Qian'ın dolandırıcılıktan elde ettiği gelirleri Bitcoin varlıklarına yatırarak sakladığını belirtti. Ayrıca, sahte belgeler kullanarak Çin'den kaçıp İngiltere'ye geldiği, burada mülkler satın alarak çalıntı parayı aklamaya çalıştığı kaydedildi.

SUÇ ORTAĞINDAN MİLYONLAR ÇIKTI

Qian'ın suç ortaklarından biri olan Jian Wen adlı Çinli, geçen yıl suç ortaklığından 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Londra'da paket servis işi yapan Wen'in, dolandırıcılık gelirleriyle milyonlarca sterlin değerinde mülkler satın aldığı tespit edildi. Polis, Wen'in elindeki 300 milyon sterlin değerindeki Bitcoin'e de el koydu.

SAHTE YATIRIM FIRSATI İLE DOLANDIRDI

Çin'de yayımlanan Lifeweek dergisinin haberine göre, 2024 yılında çoğunluğu 50-75 yaş arasındaki yatırımcılar, Qian'ın sunduğu sahte yatırım fırsatlarına on milyonlarca yuan yatırdı. Qian, kripto paranın yükselişini kullanarak günlük temettü ve garantili kar vaadiyle geniş kitleleri dolandırdı. Kurduğu şirketle büyük projeler yürüttüğünü ve finans dünyasında prestij kazandığını göstererek yatırımcıları kandırdı.

İngiltere'de 6,7 Milyar Dolarlık Kripto Dolandırıcılığına Suçlama

'ZENGİNLİK TANRIÇASI'

Bazı yatırımcıların, 'zenginlik tanrıçası' olarak tanıtılan Qian'ı hiç tanımadan, sadece arkadaşları veya ailelerinin önerisiyle yatırım yaptığı bildirildi.

ZARARLARI TELAFİ ETMEYE HAZIR

Qian'ın avukatı Roger Sahota, müvekkilinin mağdurların zararlarını telafi etmeye hazır olduğunu belirtti. Sahota, suçun kabul edilmesinin mağdurlara teselli olmasını ve kripto paranın değer artışının kayıpları karşılamaya yeterli fon sağladığını umduklarını söyledi. Öte yandan, İngiltere hükümetinin el konulan kripto varlıkları hazinede tutma planları olduğu iddiaları gündemde.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK KRİPTO PARA VAKASI

İngiltere Başsavcı Yardımcısı Robin Weyell, "Ülkemizde ele geçirilen en büyük kripto para vakası olan bu dava, dolandırıcıların suç gelirlerinin ne denli büyük olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Kaynak: BBC

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Kripto Para, İngiltere, Ekonomi, Bitcoin, Finans, Hukuk, Dünya, Son Dakika

