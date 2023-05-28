Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar dünya basınında! Başarısına övgü yağdı - Son Dakika
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Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar dünya basınında! Başarısına övgü yağdı

28.05.2023 10:49

Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar'ın başarısı dünya basınında da gündem oldu. Uluslararası medya kuruluşları, Cannes'da ödül alan ilk Türk kadın olan Merve Dizdar'ın performansına övgü yağdırdı.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla alkış toplayan Merve Dizdar, Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri olarak gösterilen Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Dizdar'ın başarısı Türkiye'nin yanı sıra dünya basınında da alkış topladı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN TEBRİK YAĞDI

İngiltere'nin önemli gazetelerinden The Guardian'ın sinema eleştirmeni Peter Bradshaw, hem Ceylan'ın filmini hem de Dizdar'ın performansını övdü. Bradshaw, "Altın Palmiye için merak uyandırıcı bir seçim fakat ne kadar olağandışı bir Cannes'dı" başlığını kullandığı yazıda Kuru Otlar Üstünde için ayrı bir paragraf açtı.

FİLMLERİN BAŞARISINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bradshaw, "Ceylan'ın çok konuşan ve yoğun olarak drama olarak adlandırılan Kuru Otlar Üstüne onun yine insanı içine çeken ve Çehovvari bir işi oldu ve en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar sayesinde şiddet elde etti" yorumunu yaptı. Sinema eleştirisinde Dizdar'ın oynadığı Nuray karakterinin yaralı bir zeka ve kurnaz ve şüphecilik bulundurduğuna da dikkat çekildi. Bradshaw yazısında, bu yılki Cannes'da yarışan her bir filmin çok değerli olduğunu ve tarihe yazıldığına da not düştü.

AFP: İLK TÜRK OYUNCU OLDU

Festivali yakından takip eden Fransız haber ajansı AFP de, "Merve Dizdar, performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan ilk Türk oyuncu oldu" başlığını yazdı. Haberde, Dizdar'ın drama okuduğunu ve sinema filmlerinden önce tiyatro performanslarıyla tanındığına dikkat çekilirken, "Ondan önce iki aktör, Muzaffer Özdemir ve Mehmet Emin Toprak, Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmindeki performanslarıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı" hatırlatması yapıldı. Haberde, "Dizdar, ödülü kazandıktan sonra yaptığı açıklamada filmdeki karakterinin varoluş mücadelesi verdiğini ve birçok zorluğu aşmaya çalıştığını söyledi" ifadesi de kullanıldı.

THE NATIONAL DETAYLI BİR HABER YAYINLADI

İngilizce yayın yapan Arap gazetesi The National da kapsamlı bir haber yayınladı. Simon Rushton imzalı haberde, şu ifadelere yer verildi: "Türk oyuncu Merve Dizdar, izole bir köyde yaşayan bir öğretmeni canlandırdığı Kuru Otlar Üstüne ile en iyi kadın oyuncu ödülü elde etti. 36 yaşındaki Dizdar, 2010'lu yılların başında oyunculuk eğitimi aldıktan sonra film ve TV dizilerinde yer aldı."

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Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar dünya basınında! Başarısına övgü yağdı Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar dünya basınında! Başarısına övgü yağdı Cannes'da ödül alan ilk Türk kadın olan Merve Dizdar'a RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan tepki Cannes'da ödül alan ilk Türk kadın olan Merve Dizdar'a RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan tepki

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SON DAKİKA: Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar dünya basınında! Başarısına övgü yağdı - Son Dakika
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