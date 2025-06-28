CHP'de en az 12 vekil Kılıçdaroğlu'nu savundu, Erdoğan'dan 'şaibe ile yatıp butlan ile kalkıyorlar' mesajı - Son Dakika
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CHP'de en az 12 vekil Kılıçdaroğlu'nu savundu, Erdoğan'dan 'şaibe ile yatıp butlan ile kalkıyorlar' mesajı

28.06.2025 16:00
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde en az 12 milletvekili eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan destek mesajları paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde en az 12 milletvekili eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan destek mesajları paylaştı.

30 Haziran'daki kurultay davası öncesi X hesaplarından paylaşım yapan vekiller Kılıçdaroğlu'nun haketmediği şekilde hedef alındığını savunuyor.

İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi X paylaşımında "Suskunluk, teslimiyettir. Sessizlik, bu fitnenin ortağı olmaktır" ifadelerini kullandı.

Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız da paylaşımında, "CHP kimsenin kariyer basamağı değildir! Partimize zarar verenlerin karşısında susmayacağız" cümlelerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu döneminde parti sözcüsü olan Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak da eski genel başkanı "nefret objesi" haline getirmek değil "birlik olmak" gerektiğini savundu.

X hesaplarından Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri, mevcut yönetime karşı isim vererek bir eleştiri getirmedi.

Paylaşımlarda "Genel Merkez Yöneticilerimiz" "parti yönetimi" gibi ifadeler kullanıldı.

BBC Türkçe'ye dava öncesi konuşan parti yönetimi, "mutlak butlan" kararı çıkması çıkması halinde Kılıçdaroğlu ve ekibini, merkeze sokmayacaklarını ifade etmişti.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen, organize bir paylaşım yapmadıklarını savundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Pazartesi günü yapılacak dava öncesinde Almanya'da Sosyal Demokrat Parti kongresinde bir konuşma yaptı.

Salonda "İmamoğlu'na Özgürlük" pankartları açıldı.

Özel Almanca yaptığı konuşmada, " Türkiye'deki siyasal rejim daha da otoriterleşirken kardeş partimiz SDP'nin bizlerle gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyorum" dedi.

'Şaibe ile yatıp butlan ile kalkıyorlar'

CHP lideri "Dünyanın demokratik güçleri, sosyal demokrat partileri arasındaki dayanışma, sağ popülistlerin arasındaki dayanışmadan daha az olamaz, olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündeminde CHP'nin parti için yaşadığı tartışma vardı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile yarıştığı ve kazandığı seçimi işaret ederek, "2 yıl öncesine kadar Türkiye'yi yönetmeye layık gördükleri şahısla ilgili söylediklerini duydukça 'Allah bu milletin yüzüne bakmış' diyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Heybedeki irili ufaklı turplar, ahtapotun farklı yerlere uzanan kolları bizzat kendi arkadaşları tarafından ortaya çıkartılıyor. Şaibe ile yatıp butlan ile kalkıyorlar" dedi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya CHP'de en az 12 vekil Kılıçdaroğlu'nu savundu, Erdoğan'dan 'şaibe ile yatıp butlan ile kalkıyorlar' mesajı - Son Dakika

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