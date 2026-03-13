Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım - Son Dakika
13.03.2026 13:07
ABD-İsrail-İran hattında tırmanan savaşın ortasında Çin, İran'da okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine destek amacıyla İran Kızılayı'na 200 bin dolarlık acil yardım gönderileceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD-İsrail- İran gerilimi sırasında İran'da bir okula yönelik saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine destek amacıyla insani yardım yapılacağını duyurdu. Bakanlık, Çin Kızılhaçı'nın İran Kızılayı'na 200 bin dolarlık acil yardım bağışlayacağını açıkladı.

"İNSANLIĞIN VİCDANINA AYKIRI"

Bakanlık Sözcüsü Guo Jiakun, yardımın özellikle saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin ailelerine taziye ve destek amacıyla kullanılacağını belirtti. Guo, okullara ve çocuklara yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali olduğunu vurgulayarak bu tür eylemlerin "insanlığın vicdanına aykırı" olduğunu ifade etti.

"İRAN HALKINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çin yönetimi ayrıca İran halkına insani destek sağlamaya devam etmeye hazır olduklarını ve bölgedeki sivillerin korunmasının önem taşıdığını dile getirdi.

ONLARCA ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.

ÇİN'DEN NEDEN SÜRECE DAHİL OLUYOR?

Çin diplomatik ve stratejik nedenlerle İran'a destek veren bir pozisyon alıyor. Bunun birkaç temel nedeni var:

1. Enerji ve petrol çıkarları

Çin dünyanın en büyük enerji ithalatçılarından biri ve İran'dan önemli miktarda petrol alıyor. Orta Doğu'daki savaş petrol yollarını ve özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçen enerji ticaretini tehdit ediyor. Bu nedenle Çin, bölgedeki istikrarsızlığın kendi enerji güvenliğini etkilememesi için sürece müdahil oluyor.

2. İran ile stratejik ortaklık

Çin ve İran son yıllarda ekonomik ve siyasi ortaklıklarını güçlendirdi. Pekin yönetimi, ABD ve İsrail saldırıları karşısında İran'ın kendini savunma hakkını desteklediğini de açıkladı.

3. ABD ile küresel güç rekabeti

Çin, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri müdahalelerini genellikle eleştiriyor ve "rejim değişikliği" politikalarına karşı olduğunu söylüyor. Bu yüzden İran'a yönelik saldırılara diplomatik olarak karşı çıkıyor.

4. Küresel güç dengesi

Pekin yönetimi, İran'ın zayıflamasının bölgede ABD ve müttefiklerinin etkisini artırabileceğini düşünüyor. Bu nedenle İran'ın tamamen yalnız kalmasını istemiyor.

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

