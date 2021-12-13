Üye Girişi
Covid: Boris Johnson 'Omicron dalgası geliyor' dedi, ay sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacak - Son Dakika
BBC

Covid: Boris Johnson 'Omicron dalgası geliyor' dedi, ay sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacak

13.12.2021 03:46
Covid: Boris Johnson 'Omicron dalgası geliyor' dedi, ay sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Omicron varyantına karşı bu haftadan itibaren tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacağını, ülke genelinde günde bir milyon aşı yapılmasını hedeflediklerini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Omicron varyantına karşı bu haftadan itibaren tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacağını, ülke genelinde günde bir milyon aşı yapılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Johnson "Bir Omicron dalgasının gelmekte olduğundan kimse şüphe duymasın" dedi, Omicron vakalarının her 2-3 günde bir ikiye katlandığını söyledi.

Pazar günü ülkede tespit edilen Omicron vaka sayısı bir önceki günün neredeyse iki katına ulaşarak 1.239'a çıktı. Gerçek sayının daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Pazar akşamı bir video mesaj ile halka seslenen Johnson, Ocak sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunma hedefini Omicron nedeniyle bir ay erkene çektiklerini duyurdu.

Aşılama faaliyetlerini hızlandırmak için bazı sağlık hizmetlerinin öteleneceği de açıklandı.

Ülke genelindeki Covid-19 tehdit seviyesi en yükseğin bir altı olan dördüncü seviyeye çıkarıldı.

Yüksek bulaşım riski anlamına gelen bu seviye en son Mayıs ayında yürürlükteydi.

Omicron nedeniyle koronavirüsle mücadelede olağanüstü bir durum yaşandığını vurgulayan Johnson, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık iki doz aşının yeterli olmadığı aşikar. İyi haber ise şu: Bilim insanları üçüncü doz aşının koruma seviyesini yükselteceği konusunda hemfikir.

"Bilim insanlarının henüz Omicron'un daha hafif bir hastalığa neden olduğuna dair bir tespiti yok.

"Öyle olsa bile bu varyantın çok daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden üçüncü doz aşı yapılmazsa çok daha fazla insan hastanelik olabilir ve bu da Ulusal Sağlık Sistemi'nin tıkayarak maalesef çok fazla insanın ölümüne yol açabilir."

İngiltere'de üçüncü doz randevusu alabilmek için ilk dozun üstünden en az üç ay geçmiş olması gerekiyor.

Bazı aile hekimlerinin aşılama faaliyetlerini hızlandırabilmek için rutin randevularını ertelemesine izin verildi.

Başbakan Johnson, aşılamanın hızlandırılması için 42 askeri ekibin de sağlık ekiplerine yardım edeceğini, mobil ve geçici aşılama tesislerinin devreye alınacağını, kliniklerin çalışma saatlerinin uzatılacağını, binlerce gönüllü aşılama görevlisine eğitim verileceğini de duyurdu.

İlk verilere göre üçüncü doz aşı olmak, Omicron varyantında semptom göstermeye karşı yüzde 75 civarında etkili.

Analiz: Johnson'ın önünde üç mesele var

Laura Kuenssberg, BBC Siyaset Editörü

Boris Johnson'ın Pazar akşamı söylediği kararlı ifadelerin önünde üç zorluk bulunuyor.

Üçüncü doz aşılamayı böylesi bir hıza çıkarmak kolay olmayacak.

Bunlardan ilki, üçüncü doz aşının neden daha erken başlatılmadığı konusunda haftalardır süren tartışma. İsteyen herkesin aşı randevusu alamadığı da biliniyor.

İkincisi, Boris Johnson'ın toplumdaki güvenilirliği son dönemde, geçen yıl Başbakanlık ofisinde verilen bir partinin ifşa olması nedeniyle zedelendi. Üçüncü doz çağrısı halkta karşılık bulacak mı?

Üçüncüsü, kendi partisi içinde de yönetim tarzına yönelik itiraz yükseliyor.

Başbakan üçüncü doz aşı konusunda büyük sözler verse de bunları gerçekleştirebilmek ayrı bir konu.

Analiz: Aşılama hızlandırılmalı

Nick Triggle, BBC Sağlık Muhabiri

Hükümet Aralık sonuna kadar 18 yaş üzeri herkese aşı randevusu alabilme sözü verdi.

Herkese randevu sunulsa bile bazı randevular önümüzdeki yıla kalabilir.

Fakat yaklaşan Omicron dalgasına hazırlanmak için aşılama programının ciddi bir şekilde hızlanması gerekiyor.

Bunda aile hekimlerinin büyük rolü olacak. Önümüzdeki haftalarda rutin işlerini öteleyip aşılamaya ağırlık vermeleri gerekecek.

Ülke genelinde 23 milyon kişiye hatırlatma dozu yapıldı ve 23 milyon daha yapılması gerekiyor.

Aşılama bu hızda devam ederse, yıl sonuna kadar hedeflenen kitlenin üçte birine daha aşılama yapılabilir.

Bu nedenle günlük aşılamanın bir an önce hızlandırılması gerekiyor.

Ülkede Covid-19 teması konusundaki kurallar da değişti. Salı gününden itibaren tam aşılı temaslıların izole olması gerekmeyecek fakat her gün hızlı antijen testleri yapmaları talep edilecek. Bu testlerin nasıl kullanılması gerektiği hükümetin internet sitesinde .

Ülke genelinde 12 yaş üzeri nüfusta ilk doz aşı olanların oranı yüzde 89, ikinci doz olanların yüzde 81, üçüncü doz olanlarınki ise yüzde 40.

Covid: Boris Johnson 'Omicron dalgası geliyor' dedi, ay sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacak

Togo Cumhuriyeti, Boris Johnson, Omicron, Aşı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Boris Johnson 'Omicron dalgası geliyor' dedi, ay sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacak - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü 23:04 Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü
Sözleşmeli er, kadın polisi 3 kez bıçakladı 21:29 Sözleşmeli er, kadın polisi 3 kez bıçakladı Aldığı iş makinesini parçalayan hurdacı, kestiği 3 tonluk parçanın altında kalarak yaşamını yitirdi 19:13 Aldığı iş makinesini parçalayan hurdacı, kestiği 3 tonluk parçanın altında kalarak yaşamını yitirdi Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket 18:42 Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi 17:45 Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke 17:22 Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar 16:11 Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı 15:33 Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı

Son Dakika Haberleri
23:52 Eşiyle barışan kadın, çıkan tartışmada vurularak öldürüldü
23:45 Sedat Peker belgeselinde bomba açıklamalarda bulunan Bülent Arınç: Peker belgeselinde olduğumu söylemediler
23:31 Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti!
23:11 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu
23:11 Bülent Arınç ve Barış Pehlivan arasında canlı yayında sert tartışma: Oturun oturduğunuz yerde
23:00 Oğuzhan Özyakup'tan zafer sonrası Fenerbahçe mesajı: Mecburuz
22:29 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı
22:12 Herkesin atladığı maaş detayını Rıdvan Dilmen gördü: Dünyada tek olur Beşiktaş
22:01 Sedat Peker, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı
21:40 Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler
Ne yaptın sen Hakan! Milli futbolcumuzun akıllara durgunluk veren golü tüm dünyanın dilinde Ne yaptın sen Hakan! Milli futbolcumuzun akıllara durgunluk veren golü tüm dünyanın dilinde         
01:01
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı         
22:30
Hakeme yaptığı skandal hareketle maçı tatil ettirdi Hakeme yaptığı skandal hareketle maçı tatil ettirdi         
20:40
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
"Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı! "Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı!         
17:35
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu         
15:50
Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı         
14:53
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler         
12:47
Yönetimin kriterleri onu işaret ediyor! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi Yönetimin kriterleri onu işaret ediyor! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi         
12:34
Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek         
09:33
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı         
09:04
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 03:55:36. #1.13#
SON DAKİKA: Covid: Boris Johnson 'Omicron dalgası geliyor' dedi, ay sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement