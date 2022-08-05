Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme sona erdi
05.08.2022 19:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Rus Sanatoryum'da gerçekleşen görüşme sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmede tahıl koridoru, Akkuyu Nükleer Santrali ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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5.08.2022 19:40:46. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme sona erdi - Son Dakika