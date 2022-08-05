Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme sona erdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme sona erdi

05.08.2022 19:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Rus Sanatoryum'da gerçekleşen görüşme sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmede tahıl koridoru, Akkuyu Nükleer Santrali ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme sona erdi - Son Dakika


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