Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da TEKNOFEST 2022 kapsamında bir konuşma gerçekleştirerek Ege adalarında silahlandıran ve Türk savaş uçaklarına radar kilidi atarak tacizlerini sürdüren Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

"İZMİR'İ UNUTMA, BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Açıklamalarında Erdoğan, "Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerleri beklediğinden emin olun. Bunlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

YUNAN MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti Yunan basınında geniş yankı uyandırarak bir anda gündem oldu. Yunan medyası ve gazeteleri, son dakika gelişmesi olarak Erdoğan'ın sözlerini okurlarına aktardı.

CNN: ERDOĞAN'DAN ADALARA OPERASYON SİNYALİ

CNN Yunanca, "Erdoğan'ın Yunanistan'a doğrudan ve açık tehdidi: Yunanistan, İzmir'i unutma" başlığını aktarırırken, haberde "Erdoğan'ın Yunanistan'ın adalarına operasyon sinyali verdiği" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının, "Yunanistan'ın NATO içinde değeri yoktur." ifadesinin ardından geldiğine dikkat çekildi.

IN.GR: YUNANİSTAN'A DOĞRUDAN TEHDİT

"in.gr" adlı internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı "doğrudan tehdit ettiğini" yazdı. Erdoğan'ın, "Ankara vakti geldiğinde ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu" vurguladığına işaret edildi.

PARAPOLİTİKA: İZMİR'DE OLANLARI UNUTMAYIN

"parapolitika.gr" adlı internet sitesi de "Yunanlılar, İzmir'de olanları unutmayın" manşetini attı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ey Yunan, tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Bir gece ansızın gelebiliriz. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız." dediği belirtildi.

KATHİMERİNİ: YUNANİSTAN'A DOĞRUDAN TEHDİT

"Erdoğan: Yunanistan'a doğrudan tehdit" diyen Kathimerini, Samsun'da konuşan Erdoğan'ın, Atina'yı "Bedeli ağır olur." ifadesiyle uyardığını aktardı. Ayrıca Erdoğan'ın, TEKNOFEST'teki konuşmasından, "Kimin dostumuz, kimin bize karşı olduğunu iyi bilmeliyiz. Oradan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur." notları paylaştı.

ERT: TARİHE BİR BAKIN

Yunan devlet televizyonu ERT, Erdoğan'ın, Ege'deki hava sahası ihlalleri nedeniyle Yunanistan'ı uyardığını aktardı. Uyarılarını sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarihe bir bakın. Daha ileri giderseniz, ağır bir bedel ödersiniz." dediği kaydedildi.

PROTO THEMA: EŞİ GÖRÜLMEMİŞ MEYDAN OKUMA

"Türk Cumhurbaşkan'ından eşi görülmemiş bir meydan okuma" ifadesine yer veren Proto Thema, "Yunanistan'ın işgal altındaki adaları bizi bağlamaz, zamanı gelince ne gerekirse yaparız." ayrıntısını aktardı. Öte yandan Erdoğan'ın, ekonomi alanında verdiği "Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor." mesajına vurgu yapıldı.

SKAİ: YENİ TEHDİTLER

Skai televizyonu, "Yeni tehditler: Bir gece aniden gelebiliriz" ifadesini kullandı. Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Yunanistan'a 'Tarihine bak' çağrısı yaptı. 'Aşırıya kaçarsanız bedeli çok ağır olur' diye uyardı." denildi. Erdoğan'ın konuşmasındaki, "Bu gençlik, bir asır önce milli mücadeleyi zafere ulaştırmış, düşmanı denize dökmüştü." ayrıntısına yer verildi.