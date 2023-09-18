Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a 2 kitap hediye etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a 2 kitap hediye etti

Son Güncelleme: 18.09.2023 11:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Erdoğan, Musk'a ''Daha Adil Bir Dünya Mümkün'' ve ''BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım'' kitaplarını hediye etti.

BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Elon Musk'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Musk'a "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" ve "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitaplarını, oğluna ise futbol topu hediye etti.

7. FABRİKAYI TÜRKİYE'DE KURMASINI TEKLİF ETTİ

Basına kapalı kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, basına kapalı kabulde Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı. Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

TEKNOFEST DAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti.

2 KİTAP BİRDEN HEDİYE ETTİ

Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını, Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.

Elon Musk, New York, Türkevi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a 2 kitap hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a 2 kitap hediye etti - Son Dakika
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