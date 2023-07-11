Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi!

11.07.2023 14:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, Fransa lideri Macron ve İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü. Erdoğan ayrıca Almanya Başbakanı Scholz ve ABD Başkanı Biden ile de görüşecek. Zirve sonrasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve İtalya Başbakanı Meloni ile ikili görüşme yapması ve basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Erdoğan önce Fransa lideri Macron ile hemen ardından da İngiltere Başbakanı Sunak ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi! Önce Macron'la sonra Sunak'la görüştü

AKŞAM YEMEĞİNDE TEMASLAR SÜRECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, bugün NATO Liderler Toplantısı'nın birinci oturumunda konuşma yapacak. Erdoğan bugün ayrıca resmi akşam yemeğinde liderlerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da NATO Liderler Toplantısı'nın ikinci oturumu ile NATO- Ukrayna Komisyonu Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılarak, katılımcılara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi! Önce Macron'la sonra Sunak'la görüştü

ALMANYA VE ABD LİDERLERİ İLE GÖRÜŞECEK

Zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunan Erdoğan, şu ana kadar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi planlanıyor. Erdoğan'ın, yarın da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ikili görüşme yapması, zirvenin tamamlanmasının ardından zirve alanında basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi! Önce Macron'la sonra Sunak'la görüştü
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İsveç, Nato, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi! - Son Dakika


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