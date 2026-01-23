Davos Zirvesi\'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini daimi başkanı ilan ettiği "Barış Kurulu" için Davos'ta imza töreni düzenlendi. Gazze başta olmak üzere uluslararası ihtilaf ve çatışmaları çözme amacıyla kurulan Barış Kurulu'na ABD'nin önde gelen müttefikleri katılmadı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği Barış Kurulu'na 19 ülke temsilcisi katıldı. Barış Kurulu'nun imzaları Dünya Ekonomi Forumu için toplanılan Davos'ta atılırken zirveye Arjantin Devlet Başkanı Javier Gerardo Milei'nin ayakkabıları damga vurdu.

MILEI'NİN SPOR AYAKKABISI DİKKAT ÇEKTİ

"Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza törenine katılan Milei'nin spor ayakkabısı giymesi dikkat çekti. Bir devlet başkanının böyle ciddi bir ortamda spor ayakkabısı gibi rahat bir tercihle katılması tepki çekti.

"DÜNYA UYANMAYA BAŞLADI"

Milei, burada yaptığı açıklamada, son dönemde Latin Amerika ülkelerinde gerçekleştirilen seçimlerde sağ adayların elde ettiği başarılara işaret etti.

Amerika kıtasının Batı dünyası için bir "ışık feneri" olduğunu dile getiren Milei, şunları kaydetti:

"2026, size iyi haberler getirdiğim yıl olacak, dünya uyanmaya başladı. Bunun en iyi kanıtı, özgürlük fikirlerinin yeniden canlanmasıyla birlikte Latin Amerika'da yaşananlardır. Amerika, tüm Batı dünyasını yeniden aydınlatacak bir ışık feneri olacak ve Yunan felsefesi, Roma hukuku ile Yahudi-Hristiyan değerlerine dayanan temellerine duyduğu minnettarlığın bir göstergesi olarak uygarlık borcunu ödeyecek."

"ÖNÜMÜZDE DAHA İYİ BİR GELECEK VAR"

Avrupa Birliğine (AB) tavsiyelerde bulunan Milei, "Önümüzde daha iyi bir gelecek var, ancak bu gelecek, Batı'nın köklerine, yani özgürlük fikirlerine geri dönülmesiyle mümkün olabilir. Tanrı Batı'yı kutsasın, gökyüzünün güçleri yanımızda olsun ve özgürlük yaşasın." ifadelerini kullandı.

Milei, sosyalizmin özgürlüğe karşı olduğunu savunarak, bu nedenle Batı toplumlarının bu fikirlerden uzak durması gerektiğini vurguladı.

"SİYASETÇİLER DAHA İYİ BİR DÜNYA İNŞA EDENLERİ RAHAT BIRAKMALI"

Yapay zekanın daha fazla büyüme ve refah getirdiğini dile getiren Milei, "Yapay zeka, artan getirileri güçlendiren ve böylece daha yüksek büyüme ile refah sağlayan bir araçtır. Daha net söylemek gerekirse, siyasetçiler daha iyi bir dünya inşa edenleri rahat bırakmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.