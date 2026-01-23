Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu - Son Dakika
Dünya

Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu

Davos Zirvesi\'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
23.01.2026 11:12
Başta Gazze olmak üzere uluslararası çatışmaları çözme amacıyla kurulan Barış Kurulu'na Arjantin Devlet Başkanı Javier Gerardo Milei'nin ayakkabıları damga vurdu. İmza törenine katılan Milei'nin spor ayakkabısı giymesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini daimi başkanı ilan ettiği "Barış Kurulu" için Davos'ta imza töreni düzenlendi. Gazze başta olmak üzere uluslararası ihtilaf ve çatışmaları çözme amacıyla kurulan Barış Kurulu'na ABD'nin önde gelen müttefikleri katılmadı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği Barış Kurulu'na 19 ülke temsilcisi katıldı. Barış Kurulu'nun imzaları Dünya Ekonomi Forumu için toplanılan Davos'ta atılırken zirveye Arjantin Devlet Başkanı Javier Gerardo Milei'nin ayakkabıları damga vurdu.

Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu

MILEI'NİN SPOR AYAKKABISI DİKKAT ÇEKTİ

"Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza törenine katılan Milei'nin spor ayakkabısı giymesi dikkat çekti. Bir devlet başkanının böyle ciddi bir ortamda spor ayakkabısı gibi rahat bir tercihle katılması tepki çekti.

Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu

"DÜNYA UYANMAYA BAŞLADI"

Milei, burada yaptığı açıklamada, son dönemde Latin Amerika ülkelerinde gerçekleştirilen seçimlerde sağ adayların elde ettiği başarılara işaret etti.

Amerika kıtasının Batı dünyası için bir "ışık feneri" olduğunu dile getiren Milei, şunları kaydetti:

"2026, size iyi haberler getirdiğim yıl olacak, dünya uyanmaya başladı. Bunun en iyi kanıtı, özgürlük fikirlerinin yeniden canlanmasıyla birlikte Latin Amerika'da yaşananlardır. Amerika, tüm Batı dünyasını yeniden aydınlatacak bir ışık feneri olacak ve Yunan felsefesi, Roma hukuku ile Yahudi-Hristiyan değerlerine dayanan temellerine duyduğu minnettarlığın bir göstergesi olarak uygarlık borcunu ödeyecek."

Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu

"ÖNÜMÜZDE DAHA İYİ BİR GELECEK VAR"

Avrupa Birliğine (AB) tavsiyelerde bulunan Milei, "Önümüzde daha iyi bir gelecek var, ancak bu gelecek, Batı'nın köklerine, yani özgürlük fikirlerine geri dönülmesiyle mümkün olabilir. Tanrı Batı'yı kutsasın, gökyüzünün güçleri yanımızda olsun ve özgürlük yaşasın." ifadelerini kullandı.

Milei, sosyalizmin özgürlüğe karşı olduğunu savunarak, bu nedenle Batı toplumlarının bu fikirlerden uzak durması gerektiğini vurguladı.

Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu

"SİYASETÇİLER DAHA İYİ BİR DÜNYA İNŞA EDENLERİ RAHAT BIRAKMALI"

Yapay zekanın daha fazla büyüme ve refah getirdiğini dile getiren Milei, "Yapay zeka, artan getirileri güçlendiren ve böylece daha yüksek büyüme ile refah sağlayan bir araçtır. Daha net söylemek gerekirse, siyasetçiler daha iyi bir dünya inşa edenleri rahat bırakmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu

Son Dakika Dünya Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:20:48.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.