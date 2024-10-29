Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz - Son Dakika
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Dünya

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan mesajında "Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

29.10.2024 11:14
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

MOZOLEYE ÇELENK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

ERDOĞAN ÖZEL DEFTERİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

İŞTE DEFTERE YAZDIĞI MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Defter'e yazdığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzam yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri\'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

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Son Dakika Dünya Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Atatürk çü:
    YÜZÜ ÇOK SOLGUN İSTEMİYEREK GİTTİĞİ NASILDA BELLİ. 15 TEMMUZ KUTLAMALARINDA İSE YÜZÜNDE GÜLÜCÜKLER AÇIYOR. 48 9 Yanıtla
  • METİN KARAASLAN:
    sınırları açarak yol geçen hanına çevirerek mi koruyorsun 47 4 Yanıtla
  • Nis Ard:
    sınırları koruyoruz da deseydi reiz, 10 000 000 bizden olmayan insanları içeri aldık Atam ama sorun yok 42 3 Yanıtla
  • Tahir Arı:
    Seve seve hepiniz en son ata nin huzurunda eğileceksiniz 37 8 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Bu özel günde de duamızı tazeleyelim. Allahım konuyu biliyorsun. Tez vakitte inşallah… 37 6 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Yine hikaye kurmaca 40 3 Yanıtla
  • Ufuk Kalkan:
    120 mılyar dolarla devraldın 500 mılyar dolara borca soktun gayet memnunuz 35 3 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    O yüzden sınırlar yol geçen hanı uyuşturucu baronları ülkeyi mesken tutmuş 50 milyon dolara tank palet fabrikasını satıp milletin kredi kartından 750 TL almayı düşünüyordun 35 3 Yanıtla
  • Aytaç Göktaş:
    Böyle paşa paşa ayağına gelirsin işte 30 5 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Yav he he 30 2 Yanıtla
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