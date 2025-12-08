Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var - Son Dakika
Dünya

Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var

Türkiye\'nin yanı başında tarihi kare! Şara\'nın önemli bir isteği var
08.12.2025 09:53
Türkiye\'nin yanı başında tarihi kare! Şara\'nın önemli bir isteği var
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrimin yıl dönümünde Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi. Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara, Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını isteyerek "Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi'nde "kardeşlik" mesajı verdi.

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara'ya, Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.

CAMİYE TAKDİM EDİLEN HEDİYEYİ AÇTI

Şara, Suudi Arabistan'da devrik rejimin yıkılışının yıl dönümü münasebetiyle camiye takdim edilen Kabe örtüsünden alınan ve üzerine Kur'an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı.

"KABE ÖRTÜSÜNDEN BİR PARÇA EMEVİ CAMİSİNDE KALMALI"

Daha sonra halka hitaben yaptığı konuşmada, Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını istediğini belirten Cumhurbaşkanı Şara, "Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor." dedi.

"TARİH YAZAN DEVRİMCİLERİ HATIRLIYORUZ"

Devrimin yıl dönümüne değinen Şara, "Emevi Camisinden Şam'a girdiğimiz o anla birlikte, tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

KUTLAMALAR SÜRÜYOR

Namaz çıkışında tekbirler getiren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Şara'yı selamladı. Öte yandan, devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık'ın ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında çeşitli illerde kutlama hazırlıkları sürüyor. Şam'da Mezze Bulvarı'nda askeri geçit töreni yapılması beklenirken, Emevi Meydanı'nda kutlamalar için platformlar kuruldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Suriye, Dünya, Mekke, Şara, Şam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Allah aşkına, bu htş'li teröristin siyonist-emperyalist şeytanların taşeronu olduğunu bilmeyen mi var..!? 89 77 Yanıtla
    sedat celik sedat celik:
    artı işidli terörist 16 45
    Şükrü null Şükrü null:
    sen nereden böyle bir bilgiye sahip oldun. maasallah 28 8
    Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Tahsin bilmeyen yok ama senin esadı desteklediğin günleri hatırladığım için mecburen koyunun olmadığı yerde keçiye abdurrahman çelebi diyoruz diye cevap veriyorum. 21 1
    Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Herkesçe biliniyo 6 7
  • turkumdogruyum? turkumdogruyum?:
    Hristiyanlardan gasb edilen Kiliseden dönüştürme. Alın terine emeğe saygısızlık örneği. 2 16 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Sendemi başladın dini milletciligi ksrdeşlik suloganını nerden acaba bu akıl 3 5 Yanıtla
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    elhamdürillah Müslüman beldelerin başında Müslüman biri olmalı şükürler olsun 3 1 Yanıtla
  • Taner TUNCER Taner TUNCER:
    I velid tarafından yaptırıldı , dönüştürme değil , nereden duydun bu bilgiyi 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
