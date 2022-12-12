Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin şartını sundu: Suriye'de rejim gerçekçi davranırsa birlikte çalışmaya hazırız - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin şartını sundu: Suriye'de rejim gerçekçi davranırsa birlikte çalışmaya hazırız

12.12.2022 22:11
Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin şartını sundu: Suriye'de rejim gerçekçi davranırsa birlikte çalışmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile ilişkileri normalleştirme konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şam yönetimiyle görüşmelerin istihbarat örgütleri aracılığıyla devam ettiğini Çavuşoğlu, "Suriye'de rejim gerçekçi davranırsa, terörle mücadele; siyasi süreç ve Suriyelilerin dönüşü konularında birlikte çalışmaya hazırız. Aksi zaten düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMMGenel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Çavuşoğlu, "Suriye'de rejim gerçekçi davranırsa, terörle mücadele; siyasi süreç ve Suriyelilerin dönüşü konularında birlikte çalışmaya hazırız. Aksi zaten düşünülemez. PKK/PYD/ YPG'nin Suriye ve Irak'ta barınmasına izin vermeyiz, kim ne derse desin gereğini yaparız, muhataplarımız sessiz kalırsa kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Türkiye'nin haklı davasında birlikte hareket edelim. AİHM verdiği kararlar siyasidir. Türkiye'ye gelince baskı yapılıyor. Biz bu çifte standarttan bahsediyoruz, aynısı neden Yunanistan'a da yapılmıyor. AİHM'i biz ikiyüzlü ve kararlarının siyasi olduğunu kapalı toplantılarda da söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"SURİYE İLE DE BU İŞ YOLUNA GİREBİLİR"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış resepsiyonunda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile sohbet etmişti. Erdoğan ve Sisi'nin samimi sohbeti, Mısır'ın yanı sıra Suriye'yle de ilişkilerin normalleşmesi beklentilerini artırmıştı. Erdoğan, Konya'da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Şimdi bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile münasebetlerimiz gayet iyi bir konumda. Daha da iyi olacak. Bu malum bazı çevreleri rahatsız ediyor. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz" dedi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

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