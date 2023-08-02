Disney'in skandal "Atatürk" dizisi kararı RTÜK'ü de harekete geçirdi! Twitter'da açılan etikete yorum yağıyor - Son Dakika
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Disney'in skandal "Atatürk" dizisi kararı RTÜK'ü de harekete geçirdi! Twitter'da açılan etikete yorum yağıyor

02.08.2023 08:35

Disney Plus, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçerken, skandalın arkasında Ermeni lobisinin olduğu öne sürüldü. RTÜK konuyla ilgili inceleme başlatıp kuruluşun savunmasını talep etti. Öte yandan Twitter'da ise "disneyiptalet" etiketine binlerce yorum geldi.

Disney Plus platformu, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçti. Skandal kararın Ermeni lobisinin baskıları sonucu alındığı iddia edilirken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı. Twitter'da ise "disneyiptalet" etiketine çok sayıda tepki yorumu geldi.

DISNEY PLUS'TAN SKANDAL KARAR

Geçtiğimiz sene Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, skandal bir karara imza attı. Daha önce 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "Atatürk" dizisini yayınlayacağını açıklayan Disney Plus, bu kararından vazgeçti. Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yerli içeriklerini kaldıran platform, "Atatürk" dizisinin bu kararın dışında olduğunu söylese de öyle olmadı.

KARARIN ARKASINDA "ERMENİ LOBİSİ VAR" İDDİASI

Disney Plus, seyircinin merakla beklediği Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı. Dizinin önce Fox Tv ekranlarında ardından sinema salonlarında izleyicisiyle buluşacağı belirtilirken, iptal kararının Ermeni lobisinin baskılarıyla alındığı öne sürüldü.

Disney'in skandal 'Atatürk' dizisi kararı RTÜK'ü de harekete geçirdi! Twitter'da açılan etikete yorum yağıyor

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: UTANÇ VERİCİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Disney Plus'a sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…"

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin "Atatürk" isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından Disney+ platformu için inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Disney+ isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum" ifadelerine yer verdi.

TWİTTER'DA 1 NUMARALI GÜNDEM

Dijital platformu tepkiler dinmezken akşam saatlerinde Twitter'da "Disneyiptalet" etiketi gündemin ilk sırasından düşmedi. Öte yandan "Atatürk" ve "Ermeni" etiketleri de on binlerce kez kullanıldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Disney'in skandal 'Atatürk' dizisi kararı RTÜK'ü de harekete geçirdi! Twitter'da açılan etikete yorum yağıyor
Disney'in skandal 'Atatürk' dizisi kararı RTÜK'ü de harekete geçirdi! Twitter'da açılan etikete yorum yağıyor
Disney'in skandal 'Atatürk' dizisi kararı RTÜK'ü de harekete geçirdi! Twitter'da açılan etikete yorum yağıyor
Disney'in skandal 'Atatürk' dizisi kararı RTÜK'ü de harekete geçirdi! Twitter'da açılan etikete yorum yağıyor
Disney'in skandal 'Atatürk' dizisi kararı RTÜK'ü de harekete geçirdi! Twitter'da açılan etikete yorum yağıyor
YORUMLAR (2)
  • Mehmet Aydın: Mustafa Kemal Atatürk'e öncelikle bizlerin saygı duyması gerekir Cevap Yaz 51 15 Yayından Kaldır
  • akın Acar: Maşallah, Baştaki siyasilerin yapmadıkları kalmadı, keşke zamanı geldiğinde bu şekilde tepki gösterseydiniz... Cevap Yaz 15 7 Yayından Kaldır
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Disney Plus, Atatürk Dizisini Yayınlamama Kararı Aldı Disney Plus, Atatürk Dizisini Yayınlamama Kararı Aldı

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Son Dakika Dünya Disney'in skandal 'Atatürk' dizisi kararı RTÜK'ü de harekete geçirdi! Twitter'da açılan etikete yorum yağıyor - Son Dakika


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