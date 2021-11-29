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DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Omicron varyantının küresel yayılma riski çok yüksek - Son Dakika

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Omicron varyantının küresel yayılma riski çok yüksek

29.11.2021 11:16

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yeni varyantı Omicron için kötü haberi verdi. Küresel riskin "çok yüksek" olarak değerlendirildiğini yazılı bir açıklama ile 194 üye ülkeye bildiren DSÖ, vaka sayılarında artış görülebileceğini ve aşı programlarının acilen hızlandırılması gerektiğini kaydetti. Öte yandan Omicron varyantını değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Gelinen noktada hem aşı hem de testlere güncelleme gelebilir" ifadeleri yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü, üye ülkelere yaptığı açıklamada koronavirüsün Omicron varyantının küresel yayılma riskinin "çok yüksek" olduğunu ifade etti. Reuters'ın aktardığı habere göre, Dünya Sağlık Örgütü 194 üye ülkeye koronanın ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.

VAKALARDA CİDDİ ARTIŞLAR GÖRÜLEBİLİR

DSÖ açıklamasında, varyantın özellikleri göz önünde bulundurulduğunda koronavirüs vakalarında artış görülebileceği belirtildi.DSÖ, üye ülkelere Covid-19 aşı programlarını hızlandırma çağrısında bulundu.

Güney Afrika'da tespit edilen ve hızla dünyaya yayılan Omicron varyantının daha ağır hastalığa neden olup olmadığı henüz tespit edilmedi.

"HEM AŞI HEM DE TESTLERE GÜNCELLEME GELEBİLİR"

Koronavirüsün 32 kez mutasyona uğramış yeni varyantı olan B.1.1.529, dünyayı alarma geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılan yeni varyant hakkında Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu. Hong Kong'ta tespit edilen 2 vakaya dikkat çeken Prof. Şener, "Bu iki vakada 4'üncü PCR testinde pozitiflik tespit edildi. 2 vaka da çift doz mRNA (Pfizer) aşılı. Bu durum mevcut testlerden de kaçabilme potansiyeli konusunda kuşku yaratıyor. Dolayısıyla gelinen noktada hem aşı hem de testlere güncelleme gelebilir" dedi.

"VİRÜSÜ BELKİ DE YAKIN GELECEKTE KOVİD-21 OLARAK ADLANDIRACAĞIZ"

Afrika kıtasının aşıya ulaşmada sıkıntı yaşadığını hatırlatan Prof. Şener, "Bu sıkıntı tüm dünyanın başına ciddi bir sorun oldu. Yaşananlar aşı adaletsizliğinin bir sonucu. Afrika kıtasında aşılanma yüzde 1-5 arasında değişiyor. Bu süreç tüm dünya için her şeyi gerçekten yeniden değerlendirme gereğini ortaya koyuyor. Keşke daha adil bir dünya mümkün olabilseydi" diye konuştu. Şener, Omicron varyantının sadece aşı adaletsizliğinin tetiklediği yeni bir varyant olabileceğine dikkat çekerek, "Belki de bu durumu yakın gelecekte Kovid-21 olarak adlandıracağız" şeklinde konuştu.

Salgında başa mı dönüyoruz? DSÖ'den korkutan açıklama: Omicron varyantının küresel yayılma riski çok yüksek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener.

"HASTALARIN ŞİKAYETLERİ ÖNCEKİ VARYANTLARLA AYNI"

Yeni varyantın semptomlarının aynı olduğunu aktaran Şener, şöyle devam etti: "Hastaların şikayetleri önceki varyantlarla aynı. Tanı alan hastaların takibi devam ediyor. Klinik tabloları ise aktarıldığı kadarıyla ağır değil. Varyant etkisini artırmadan aşılamayı hızlandırmak gerekiyor." Şener, Afrika bölgesindeki bazı ülkelere getirilen seyahat yasağı hakkında, "Tüm dünyada sınırları kapatmanın yeniden gündeme gelmesi olayın vahametini ortaya koyuyor" değerlendirmesini yaptı.

OMICRIN VARYANTI NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edildi. Güney Afrika, Hong Kong ve Botswana'da 50'den fazla vaka tespit edildi. Belçika, Omicron varyantının görüldüğü ilk Avrupa ülkesi oldu. Aşısız bir kişide Omicron varyantı tespit edildi. Bu kişinin enfeksiyon belirtileri göstermesinden sonra yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı.

VARYANTI KİM TESPİT ETTİ?

Yeni varyantın ilk genetik dizilimi Güney Afrika'dan Hong Kong'a giden bir kişiden alınan virüsten geldi. Dizilim Hong Kong tarafından sisteme yüklendi. Güney Afrika ve Botswana'da başka vakalar da tespit edildi.

DAHA BULAŞICI MI?

Omicron, bulaşıcılığıyla ün salan Delta varyantından daha bulaşıcı olmasıyla dikkat çekiyor.

BELİRTİLERİNDE FARKLILIK VAR MI?

Şu ana kadar Kovid-19 belirtilerinden farklı bir semptom gözlenmedi. DSÖ, ilk belirlemelere göre bu varyantın hastalığı geçiren kişileri tekrar etme potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

AŞI ÇARE OLACAK MI?

Uzmanlar, şu an yürürlükte olan aşıların Omicron varyantına karşı daha az etkili olabileceğini ifade ediyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Dairesi, Omicron varyantına ait spike proteinini, aşıların temel aldığı orijinal koronavirüse kıyasla çok farklı olduğunu ifade etti. Bu farklılık, mevcut aşıların yeni varyanta karşı ne kadar etkili olacağına ilişkin kaygıları tırmandırdı.

PCR'DAN KAÇABİLİYOR MU?

Omicron varyantını diğer varyantlara göre korkutucu yapan bir diğer özellik, PCR testlerinde hemen tespit edilemiyor olması. Hong Kong'ta tespit edilen 2 olguda virüs 4'üncü PCR testinde tespit edildi.

OMİCRON NE DEMEK?

DSÖ, B.1.1.529 varyantına Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron ismini verdi. Omicron varyantı, DSÖ'nün şimdiye kadar "kaygı verici" olarak nitelediği beşinci varyant oldu.

KİMLER KISITLAMA GETİRDİ?

Yeni varyantla birlikte ülkeler arka arkaya Afrika ülkelerine yönelik seyahat yasağı getirmeye başladı.

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Omicron varyantının küresel yayılma riski çok yüksek

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Son Dakika Dünya DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Omicron varyantının küresel yayılma riski çok yüksek - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Omicron varyantının küresel yayılma riski çok yüksek - Son Dakika
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