Dubai hayalet kasabaya döndü

ABD- İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 12. gününde tüm şiddetiyle sürerken, çatışmaların etkisi Körfez ülkelerinde de hissedilmeye başladı. Bölgedeki en önemli turizm ve finans merkezlerinden biri olan Dubai'de günlük hayat belirgin şekilde yavaşladı. Kentte sahillerin ve ana caddelerin boş kalması, şehrin adeta hayalet kasabaya dönmesine neden oldu.

Savaşın başlamasının ardından İran, ABD ve İsrail'in İran'daki askeri ve nükleer tesislere yönelik saldırılarına misilleme olarak bölgede geniş çaplı operasyonlar başlattı. Tahran yönetimi, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi. İran güçleri ayrıca Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri çevresindeki bazı askeri ve stratejik noktaları da hedef aldıklarını açıkladı.

GÜVENLİK ALARMI EN ÜST SEVİYEDE

Körfez'deki bazı petrol tesislerinin ve lojistik noktaların hedef alınması, bölge ülkelerinde güvenlik alarmını en üst seviyeye çıkardı. Birçok ülkede hava savunma sistemleri aktif hale getirilirken bazı hava sahaları geçici olarak kapatıldı.

DUBAİ'DEN AYRILIŞLAR HIZLANDI

Artan güvenlik endişeleri nedeniyle Dubai'de yaşayan yabancı çalışanlar ve turistlerin bir kısmı şehirden ayrılmaya başladı. Özellikle uluslararası şirketlerde çalışan bazı yabancı personelin geçici olarak ülkelerine döndüğü belirtiliyor.

Normalde günün her saatinde kalabalık olan Jumeirah sahili, Marina bölgesi ve şehir merkezindeki ana caddelerin büyük ölçüde boş kaldığı görüldü. Otellerdeki rezervasyon iptalleri ve turizm hareketliliğindeki düşüş de dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dubai'den paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde normalde yoğun turist trafiğine sahip olan sahil yürüyüş yollarının ve alışveriş merkezlerinin çevresinin büyük ölçüde boş olduğu görülüyor. Bu görüntüler savaşın Körfez'de yarattığı tedirginliği gözler önüne serdi.

BÖLGESEL SAVAŞ ENDİŞESİ

Uzmanlar, İran ile ABD-İsrail arasında süren çatışmanın daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşme riskinin bulunduğunu belirtiyor. Körfez'deki enerji altyapısının ve stratejik üslerin hedef alınması, küresel petrol piyasaları ve uluslararası ticaret açısından da ciddi riskler yaratıyor.

Analistlere göre Dubai'de yaşanan sakinlik, bölge halkının ve yabancı yatırımcıların savaşın Körfez'e sıçrama ihtimalinden duyduğu endişeyi açık şekilde ortaya koyuyor.