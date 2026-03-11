Dubai hayalet kasabaya döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dubai hayalet kasabaya döndü

Haberin Videosunu İzleyin
Dubai hayalet kasabaya döndü
11.03.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dubai hayalet kasabaya döndü
Haber Videosu

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 12. gün tüm şiddetiyle devam ederken, lüksün başkenti Dubai hayal kasabaya dönmüş durumda. İran'ın füze misillemeleri nedeniyle kentten ayrılışlar hızlanırken sahiller ve sokaklar boş kaldı. Bölgeden gelen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

ABD- İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 12. gününde tüm şiddetiyle sürerken, çatışmaların etkisi Körfez ülkelerinde de hissedilmeye başladı. Bölgedeki en önemli turizm ve finans merkezlerinden biri olan Dubai'de günlük hayat belirgin şekilde yavaşladı. Kentte sahillerin ve ana caddelerin boş kalması, şehrin adeta hayalet kasabaya dönmesine neden oldu.

Savaşın başlamasının ardından İran, ABD ve İsrail'in İran'daki askeri ve nükleer tesislere yönelik saldırılarına misilleme olarak bölgede geniş çaplı operasyonlar başlattı. Tahran yönetimi, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi. İran güçleri ayrıca Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri çevresindeki bazı askeri ve stratejik noktaları da hedef aldıklarını açıkladı.

GÜVENLİK ALARMI EN ÜST SEVİYEDE

Körfez'deki bazı petrol tesislerinin ve lojistik noktaların hedef alınması, bölge ülkelerinde güvenlik alarmını en üst seviyeye çıkardı. Birçok ülkede hava savunma sistemleri aktif hale getirilirken bazı hava sahaları geçici olarak kapatıldı.

DUBAİ'DEN AYRILIŞLAR HIZLANDI

Artan güvenlik endişeleri nedeniyle Dubai'de yaşayan yabancı çalışanlar ve turistlerin bir kısmı şehirden ayrılmaya başladı. Özellikle uluslararası şirketlerde çalışan bazı yabancı personelin geçici olarak ülkelerine döndüğü belirtiliyor.

Normalde günün her saatinde kalabalık olan Jumeirah sahili, Marina bölgesi ve şehir merkezindeki ana caddelerin büyük ölçüde boş kaldığı görüldü. Otellerdeki rezervasyon iptalleri ve turizm hareketliliğindeki düşüş de dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dubai'den paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde normalde yoğun turist trafiğine sahip olan sahil yürüyüş yollarının ve alışveriş merkezlerinin çevresinin büyük ölçüde boş olduğu görülüyor. Bu görüntüler savaşın Körfez'de yarattığı tedirginliği gözler önüne serdi.

BÖLGESEL SAVAŞ ENDİŞESİ

Uzmanlar, İran ile ABD-İsrail arasında süren çatışmanın daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşme riskinin bulunduğunu belirtiyor. Körfez'deki enerji altyapısının ve stratejik üslerin hedef alınması, küresel petrol piyasaları ve uluslararası ticaret açısından da ciddi riskler yaratıyor.

Analistlere göre Dubai'de yaşanan sakinlik, bölge halkının ve yabancı yatırımcıların savaşın Körfez'e sıçrama ihtimalinden duyduğu endişeyi açık şekilde ortaya koyuyor.

Orta Doğu, Politika, İsrail, Dubai, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dubai hayalet kasabaya döndü - Son Dakika

Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu

10:21
Ankara’da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:28
Akaryakıta indirim geliyor Tarih bile belli
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
09:11
Galatasaray tarih yazıyor UEFA ülke puanı güncellendi işte Türkiye’nin sıralaması
Galatasaray tarih yazıyor! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
08:44
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
07:37
Tarihi zafere gölge düşüren detay Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı
Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
07:25
Bakanlık harekete geçti Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
Bakanlık harekete geçti! Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:39:36. #7.12#
SON DAKİKA: Dubai hayalet kasabaya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.