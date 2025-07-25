Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye'den dikkat çeken yükseliş - Son Dakika
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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye'den dikkat çeken yükseliş

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye\'den dikkat çeken yükseliş
25.07.2025 15:57
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Henley & Partners tarafından yayımlanan 2025 Küresel Pasaport Endeksi, ülkelerin vatandaşlarına sunduğu vizesiz seyahat özgürlüğünü sıralıyor. Bu yılki listede önemli değişiklikler göze çarpıyor. Endeks, dünyanın en prestijli pasaport sıralamalarından biri olarak kabul ediliyor.

Dünyanın en prestijli pasaport sıralamalarından biri olan Henley & Partners 2025 Küresel Pasaport Endeksi yayımlandı. Ülkelerin vatandaşlarına sunduğu vizesiz seyahat özgürlüğüne göre belirlenen listede bu yıl önemli değişiklikler dikkat çekti.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye'den dikkat çeken yükseliş

SİNGAPUR YİNE ZİRVEDE YER ALDI

Listenin birincisi yine değişmedi: Singapur pasaportu sahipleri tam 193 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Güney Kore ve Japonya ise 190 ülkeye vizesiz erişim hakkıyla ikinci sırada yer aldı.

AVRUPA ÜLKELERİ ÜÇÜNCÜLÜĞÜ PAYLAŞIYOR

189 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanıyan Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya ve İspanya gibi ülkeler üçüncülükte buluştu.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA GERİLEME

Bir dönem dünyanın en güçlü pasaportu olarak öne çıkan Birleşik Krallık, bu yıl altıncı sıraya gerileyerek 186 ülkeye vizesiz erişim sağladı. Kanada, Estonya ve Birleşik Arap Emirlikleri ise ilk 10'daki yerini korudu.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye'den dikkat çeken yükseliş

TÜRKİYE 46.SIRADA

Henley & Partners'ın güncel verilerine göre Türkiye, pasaport gücünü bir önceki yıla göre artırarak 46. sıraya yükseldi. Türk vatandaşları şu anda 118 ülkeye vizesiz, kapıda vize veya online vizeyle giriş yapabiliyor.

Ancak endeks, sadece vizesiz ülke sayısını değil, pasaportun uluslararası prestijini ve etkileşim gücünü de değerlendiriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin genel sıralamadaki yeri 89. basamak olarak kayda geçti.

VİZESİZ SEYAHAT HEDEFİ SÜRÜYOR

Türk dış politikasında son yıllarda öne çıkan başlıklardan biri olan vizesiz seyahat anlaşmaları, 2025 tablosuna da yansıdı. Türkiye özellikle Latin Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik bölgeleriyle yapılan karşılıklı anlaşmalar sayesinde vatandaşlarına daha fazla coğrafyada serbest dolaşım hakkı sundu.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile yapılacak olası vize kolaylığı görüşmelerinin, Türkiye'nin endeksteki konumunu daha da yukarı taşıyabileceğini vurguluyor.

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Son Dakika Dünya Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye'den dikkat çeken yükseliş - Son Dakika

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