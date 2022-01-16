Ege'nin suları ısınıyor! Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma tezinden vazgeçtiği iddiaları yalanlandı

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Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YUNANİSTAN, DİYALOG İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Rozakis, Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü. İstişari görüşmeler sırasında Yunanistan'ın kendi sınırlarını zorladığını belirten Rozakis, "Yunanistan, Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

YUNAN KAYNAKLAR: 12 MİLDEN VAZGEÇMEDİK

Yunan basınında diplomatik kaynaklara dayandırılarak verilen haberlerde, "Yunanistan'ın temel duruşu, Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin (UNCLOS) öngördüğü gibi, ülkenin kara sularını 12 mile genişletme hakkının vazgeçilmez olduğudur." ifadesine yer verildi.

KİŞİSEL FİKRİ OLDUĞUNU BELİRTTİLER

Haberlerde, Yunanistan Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis'in bir radyo kanalına verdiği röportajdaki sözlerinin kişisel fikri olduğunu belirten kaynaklar, Rozakis'in Dışişleri Bakanlığı Bilim Konseyindeki görevinin de 2020'de sona erdiğine dikkati çekti.

TÜRKİYE, 12 MİLİ SAVAŞ SEBEBİ SAYIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 yılında yaptığı açıklamada; Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki karasularını 12 mile çıkarma kararı alması halinde bunun Türkiye açısından bir savaş sebebi olacağını dile getirmişti. Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz ve Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik hakkında konuşan Oktay, Yunanistan'ın olası bir 12 mil kararı ile ilgili olarak, "Meclis'imizin çıkardığı bir yetki var, savaş sebebidir. Bugün de arkasında durduğumuz ve bugün de o yetkinin hala geçerli olduğu bir yapıdır" demişti. TBMM 1995 yılında aldığı kararla, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkartmasının bir savaş nedeni olacağını duyurmuştu.

12 DENİZ MİLİ, TÜRKİYE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarması Ege Denizi'nin %40'ını oluşturan Yunan karasuları büyüklüğünü %70'e yükseltecek, açık deniz alanının büyüklüğünü %51'den %19'a düşecektir. Nihayetinde Türkiye'ye Ege Denizi'nin %10'undan daha az bir alan kalmış oluyor.