Emekli subay Ergenekon Atatürk\'ün İran\'a bakış açısını anlattı

Faruk. Y.:

Eski İran ile şimdiki İran farklı. Osmanlı devleti zamanında sırtımızdan vuran her zaman İran olmuştur. Şi - Sünni savaşında da binlerce masum Müslüman ve insan ölmüştür. Şimdiki yönetim ise Türkiye’ye çok sıcak bakan bir yönetim değildir. Yani İran - İsrail savaşında İran destekleriz ama bu savaşın bir oyun olduğunu da unutmamak lazım. İki ülke gerçekten savaşa girmiş olsa can kaybı ve yıkım çok büyük olurdu. Yıllardır it dalaşı var.