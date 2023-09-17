Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin annesi Şeyha Moza'yla bir araya geldi - Son Dakika

Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin annesi Şeyha Moza'yla bir araya geldi

Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani\'nin annesi Şeyha Moza\'yla bir araya geldi
Son Güncelleme: 17.09.2023 21:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır'la ile görüştü. Şeyha Moza, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Emine Erdoğan tarafından ''Sıfır Atık Projesi''nin dünyada yaygınlaştırılması için hazırlanan iyi niyet beyanını imzaladı.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu bağlamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır'la görüştü. Erdoğan ve Moza, yaptıkları görüşmede BM nezdinde yürüttükleri çalışmaları ve iş birliği alanlarını ele aldı. Öte yandan Emine Erdoğan, Şeyha Moza'ya, sanatçı Deniz Sağdıç'ın bir eserini hediye etti.

Eğitim üzerine konuşmalar gerçekleştiren Şeyha Moza, Emine Erdoğan'ı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in teklifiyle üstlendiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığından dolayı tebrik etti.

ŞEYHA MOZA İYİ NİYET BEYANINA İMZA ATTI

Şeyha Moza, Guterres ve Emine Erdoğan tarafından "Sıfır Atık Projesi"nin dünyada yaygınlaştırılması için hazırlanan iyi niyet beyanını imzaladı. Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Katar Emiri'nin kıymetli annesi Şeyha Moza bint Nasır ile New York'ta bir araya gelmekten mutluluk duydum. BM çatısı altında yürüttüğümüz çalışmaları ve Sıfır Atık Yüksek Şahsiyetler Danışma Kurulu tecrübemizi paylaştım. İşbirliği alanlarımız hakkında görüş paylaşımında bulunduk. Bu vesileyle Şeyha Moza Hanımefendi, 2022 yılında BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak küresel çağrımızı cevapsız bırakmadı. Ortak evimiz dünyanın geleceği adına verdiği sıfır atık sözü için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

30 DEVLET BAŞKANININ EŞİNİN İMZASI BULUNUYOR

Emine Erdoğan ve Guterres'in ilk imzacıları olduğu iyi niyet beyanını aralarında Fransa, Güney Kore, Paraguay ve Küba'nın da bulunduğu yaklaşık 30 devlet başkanının eşi imzalamıştı.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
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Son Dakika Dünya Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin annesi Şeyha Moza'yla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin annesi Şeyha Moza'yla bir araya geldi - Son Dakika
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