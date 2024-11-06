Emine Erdoğan ve Lider Eşleri Kırgızistan'ın Kültürel Zenginliklerini İnceledi - Son Dakika
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Emine Erdoğan ve Lider Eşleri Kırgızistan'ın Kültürel Zenginliklerini İnceledi

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ala Arça Milli Parkı'nı ziyaret etti.

06.11.2024 17:29
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ala Arça Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Milli parkta Kırgızistan Kültür Bakan Yardımcısı Gulbara Abdykalıkova tarafından karşılanan lider eşlerine, Kırgızistan'ın yöresel kıyafetleriyle bal ve kaymak ikramlarında bulunuldu. Burada Kırgızistan geleneksel el sanatlarının yer aldığı çadırları gezen lider eşlerine, Bakan Yardımcısı Abdykalıkova tarafından ürünler hakkında bilgi verildi.

Çadırların yer aldığı alanda ise lider eşlerini, at üzerinde elinde kartalla, geleneksel kıyafetli Kırgızlar karşıladı. Çadırlardaki geleneksel Kırgız el dokumasından kıyafetleri inceleyen Emine Erdoğan, Aygül Caparova ve Aniko Levai'ye, bozo, kımız, hurmaçay gibi Kırgısiztan'ın geleneksel içecekleri ikram edildi.

Alanda yer alan yarı açık 3 çadırda ise Kırgızların, günlük yaşamlarına dair yemek yapma, ahşap oymacılığı gibi detaylara yer verildi.

Lider eşleri, çadır ziyaretlerinin ardından geleneksel Kırgız kıyafetli kadınlarla fotoğraf çektirerek, uğurlandı.

'KIRGIZ GELENEKLERİNİ YERİNDE DENEYİMLEDİK'

Programın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Kırgızistan Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Aygül Caparova'nın ev sahipliğinde, Macaristan Başbakanı'nın değerli eşi Aniko Levai ile Ala Arça Milli Parkı'nın huzur dolu doğasında buluştuk. Her adımımızda Kırgızistan'ın kültürel zenginlikleriyle karşılaştığımız bu özel coğrafyada, Kırgız geleneklerini yerinde deneyimledik. Her bir değer, bir halkın ruhunu ve köklerini yansıtırken; dostluğun, kültürlerarası bağların ve ortak mirasların güzelliğini taşıyor. Yüreklerimize işleyen bu samimi misafirperverlik için Aygül Caparova Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum."

Emine Erdoğan ve Lider Eşleri Kırgızistan\'ın Kültürel Zenginliklerini İnceledi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Emine Erdoğan ve Lider Eşleri Kırgızistan'ın Kültürel Zenginliklerini İnceledi - Son Dakika

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