En yakınındaki isim Trump'ın bilinmeyenlerini anlattı - Son Dakika
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Dünya

En yakınındaki isim Trump'ın bilinmeyenlerini anlattı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Podcast yayıncısı Siggy Flicker, Trump'ın bilinmeyenlerini anlattı. Seçim kampanyası döneminde Trump'la her gün görüşen Flicker, başkanın seyahat alışkanlıklarından ve eşiyle ilişkisinden bahsetti.

27.01.2025 17:01  Güncelleme: 17:23
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Podcast yayıncısı Siggy Flicker, 20 Ocak'ta gerçekleştirilen yemin töreniyle birlikte görevi resmen devralan ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki bilinmeyenleri anlattı.

En yakınındaki isim Trump'ın bilinmeyenlerini anlattı

NEREDEYSE HER GÜN TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ

Trump'ın en güvendiği isimlerden biri olan Flicker, seçim kampanyasının son birkaç ayını Trump'ın yanında geçirdi. Resmi toplantılarda da Trump'a eşlik eden İsrail doğumlu Flicker, Mar-a-Lago'daki konutunda neredeyse her gün Trump'la görüştü.

En yakınındaki isim Trump'ın bilinmeyenlerini anlattı

"2017'DEKİ YEMİN TÖRENİNDE TANIŞTIK"

Trump ile ilk kez 2017 yılındaki yemin töreninde tanıştıklarını belirten Flicker, "Doğruları söyleyen insanları takdir eder. Ben fikirlerimi doğrudan dile getirmemle tanınıyorum ve bu yüzden hemen anlaştık." ifadelerini kullandı.

En yakınındaki isim Trump'ın bilinmeyenlerini anlattı

FAVORİSİ 'OPERADAKİ HAYALET'

ABD Başkanı'nın özel jeti Air Force One'da çok rahat ettiğini ve dev bir televizyonun önünde her zaman bulunduğunu aktaran Flicker, Trump'ın büyük bir müzik aşığı olduğunu söylediği. Flicker, "'Operadaki Hayalet' onun favorisi. Her seyahatimizde müzikaldeki şarkılardan birini çalıyordu." diye konuştu. Trump'ın; Guns N' Roses'ın 'November Rain' isimli şarkısını sürekli çaldığını ve Sinead O'Connor'ın 'Nothing Compares 2 U' isimli parçasını sevdiği kaydeden Flicker, Başkan'ın ayrıca James Brown'dan 'I Feel Good'u da sık sık dinlediğini bildirdi.

En yakınındaki isim Trump'ın bilinmeyenlerini anlattı

KRALLAR GİBİ YOLCULUK

Alkol kullanmamasıyla bilinen Trump'da, Air Force One'da da yalnızca alkolsüz içecekler servis ediliyor. Bu içecekler arasında en çok dikkat çeken ise Trump'ın her zaman en sevdiği içecek olan diyet kola. Uçuşlarda Trump'ın mutlaka hamburger yediğini dile getiren Flicker, "Dönüş yolunda mutlaka McDonald's oluyor." ifadesini kullandı. Uçakta cips, şekerleme ve fındık servisinin de olduğunu söyleyen Flicker, Trump'ın "krallar gibi yolculuk ettiğini" aktardı.

En yakınındaki isim Trump'ın bilinmeyenlerini anlattı

"KİMSE EŞİNİN KOLTUĞUNA OTURMUYOR"

Trump ile görüşmede bulunmak isteyen herkesin yanına oturabileceğine işaret eden Flicker, eşinin koltuğunun her zaman boş bırakıldığının altını çizdi. Flicker, "Kendisine ait bir koltuğu var ve evrakları da hemen yanında. Fakat karşısındaki koltuk her zaman boş, çünkü orası First Lady Melania Trump'a ait. Seyahatte olsun ya da olmasın, kimse onun koltuğuna oturamıyor." dedi.

En yakınındaki isim Trump'ın bilinmeyenlerini anlattı

"MELANIA HAYATINDAKİ EN SAYGIDEĞER KİŞİ"

Çok sayıda spekülasyon ve kriz söylentisine konu olan Trump ve eşi arasındaki ilişki hakkında da konuşan Flicker, kimsenin perde ardındaki küçük ve samimi anları göremediğini belirterek, "Onun elini tutuşunu veya ona hayranlıkla bakışını göremiyorlar. Melania, Donald Trump'ın hayatındaki en saygıdeğer kişi." diye konuştu.

En yakınındaki isim Trump'ın bilinmeyenlerini anlattı
En yakınındaki isim Trump\'ın bilinmeyenlerini anlattı

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Son Dakika Dünya En yakınındaki isim Trump'ın bilinmeyenlerini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Veysi Karaman:
    Trump ufaktan ellesmistir senle onuda anlat:)) 16 1 Yanıtla
    Uğur Erdem:
    Çok Sesli güldüm abi -))) 0 0
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