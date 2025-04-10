TBMM'de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti - Son Dakika
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TBMM'de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti

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Türkiye'ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine kahramanlarımdan biriydi. Jakarta'da benim makamıma, evime gelecek olursanız; göreceksiniz ki Atatürk'ün bir heykeli var, ofisimde evimde." dedi.

10.04.2025 15:19
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Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. TBMM'yi ziyaret eden Subianto önce TBMM başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Daha sonra TBMM Genel Kurulu'na gelerek konuşma yaptı. Subianto'nun Atatürk'le ilgili sözleri ise Genel Kurul'da alkışlarla karşılandı.

Subianto, Endonezya'lar için Türkiye bir medeniyet, bir Müslüman, bir medeniyet olduğunu söyleyerek, "En büyük örnek Endonezya'ların önünde. Bugüne kadar ben ne zaman bölgelere gitsem, farklı bölgeleri ziyaret etsem bir ı politikacı olarak kampanya yaparken Sumatra'ya gittim, Ace'ye gittim, Delisarda'ya gittim. O her yerde hatırlıyorlar, her yerde bana bu hikayeyi anlatıyorlar. Geçmişimizde büyük babalarımız büyük annelerimiz Osmanlı askerlerinin, Osmanlı memurları tarafından eğitim almışlar. Bugüne kadar hala bugün bu hikayeleri Endonezyalılar bana anlatıyorlar. Bu nedenle işte bizim ilişkilerimiz bu şekilde. Ben bu yüzden buraya geldim. Türkiye'ye gelen en çok Endonezyalı siyasetçiyimdir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE YAN YANA DURMAK İSTİYORUZ"

Subianto, büyük ülkelerin küçük ülkelere zulm ettiğini belirterek, "Biz Endonezya'da Türkiye'nin aldığı pozisyonuz, Türkiye'nin liderlerinin yöneticilerin aldığı pozisyonu çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. Bu mazlumu savunmak açısından ve insanları savunmak açısından özellikle Filistin'dir. Birçok ülke demokrasiden bahsediyor, insan haklarından bahsediyor. Ancak çocuklar bombalanırken anneler bombalanırken Gazzeliler ölürken birçok ülke sanki farkında değilmiş gibi yapıyor. Buradaki Gazze'deki insan haklarını ihlallerini görmezden geliyorlar. Türkiye'nin bu noktada çok güçlü bir duruşu var. Ve biz şuna inanıyoruz. Biz Türkiye'yle yan yana durmak istiyoruz. Hem adaletin hem de doğruluğun savunulması için bu belirsizliklerle dolu yeni dünyada" şeklinde konuştu.

"GENÇKEN İKONUM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TÜ"

Türkiye tarihi hayranı olduğunu dile getiren Subianto, "Ben şahsen Türkiye tarihinin bir hayranıyım. Türkiye tarihini öğreniyorum, çalışıyorum. Türkiye'nin tarihi bana gerçekten ilham veriyor. Sizin tarihiniz bana ilham veriyor. Gençken bir ikonum bir hayranlık duyduğum biri vardı. Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine kahramanlarımdan biriydi. Eğer Cakarta'da belli makama gelecek olursanız, benim evime de gelecek olursanız göreceksiniz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykeli var ofisimde, evimde. Bizler için sadece Endonezya'da için değil, aslında ben küresel güneyden bahsediyorum. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden bahsediyorum. Tüm bu ülkelerde Mustafa Kemal Atatürk bir örnektir. Cesaretin bir temsilidir. Bir lider örneğidir. Bir vatansever örneğidir. Ve bir vazgeçmeme örneğidir. Azim örneğidir" dedi.

TBMM\'de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet\'ti
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Son Dakika Dünya TBMM'de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ilyas erduran:
    gelde bizimkilere anlat 46 8 Yanıtla
  • Burak üstün:
    malesef bu ülkenin içinde Atatürk ü bilmeyen sevmeyen o kadar çok kişi varki. Feto cemaati Atatürk ü hiç sevmezdi şimdide mevcut hükümet ve yandaşları sevmez pek. Mustafa Kemal in kurduğu ülkede onun askeriyiz demek, Ne mutlu Türküm diyene demek suç oldu malesef 34 15 Yanıtla
  • Faruk Yılmaz:
    Haha şimdi bunuda meslekten ihraç edin :)) 33 8 Yanıtla
  • Sernazze:
    DERT GERÇEK ATATÜRKÇÜLER DEĞİL DERT HIRSIZLIK HAİNLİK YAPIP ARKASINA SIĞINANLAR 18 8 Yanıtla
  • Kirker:
    bizene iKON'un heykelin. 8 16 Yanıtla
  • Sk 06:
    akİT ler duydunuz mu MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 9 13 Yanıtla
  • 220198:
    burak ustun emin ol Ataturk yolundan gidenler kadar gitmeyenler Ataturku kullanmamistir sizin kesimden mumcu nun bir sozu var banka soyanlar kar maskesi ulkeyi soyanlar Ataturk maskesi takti.Ataturkun o kadar cok faydasi oldu ki nedense sadece laiklik ilkesinin uzerinde durdular.Ayrica ulkeyi kurdu ama sevmiyenler var diyorsun da ona bakarsan birak ulkeyi kurmayi,senin, atalarinin,hepimizin 1000 yildan fazla bu topraklari yurt kilanlari da sevmeyen var turkler dunyaya 1923 de gelmis dusunenler var ,zulum 1453 te basladi diyenler var 14 4 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Yurtdışına çıkış yasaği geliyor.. :)) Ya da denetimli serbestlik.. :)) 9 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu siyasal islamci AKP ve bademler sana kesin kızmistir. Yaniiii asrın liderleri varken sayın başkan ayıp etmişsin. 6 3 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Yaptığımız milli mücadele, başta Endonezya olmak üzere sömürü altındaki ülkelere örnek olmuştur, bu dünya siyasi tarihinde yer alan gelişmedir. Bizim milletimizin bazı kesimleri bu verilen mücadeleyi yok sayıyor. Sevsenizde sevmesenizde Allah Türk milletinin zor zamanında Atatürk gibi bir lideri bize bahşetmiştir. Kul zora düştüğünde mutlaka Allah bir çıkış yolu gösterir. 4 0 Yanıtla
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