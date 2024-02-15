Endonezya Seçimlerinde Prabowo Subianto Cumhurbaşkanı Seçildi

Dünya

17 binden fazla adaya yayılan 205 milyon seçmenin bir günde oy kullandığını düşünün. Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi, sınırların zorlandığı seçim operasyonunda yeni liderini seçmiş gibi gözüküyor.

Ülkenin eski savunma bakanı Prabowo Subianto resmi olmayan sonuçlara göre Endonezya Cumhurbaşkanı oldu.

İlk sonuçlar Subianto’nun oyların yüzde 57’sini aldığını gösteriyor. Kesin sonuçların alınması haftalar sürebilir.

Eğer bu çoğunluk sağlanamasaydı ikinci tur seçim yapılacaktı.

Emekli bir general olan Subianto seçim zaferini ilan ettiği konuşmada “Bu tüm Endonezyalıların zaferi” mesajı verdi.

72 yaşındaki lider, kutuplaştırıcı bir isim olarak değerlendiriliyor ve elde ettiği popülerlik karşısında bazıları otoriter liderlik günlerine geri dönüş olabileceğini düşünüyor.

Eski bir özel kuvvetler komutanı olan Prabowo Subianto hakkında insan hakları ihlali iddiaları dile getirilmişti.

Başkent Jakarta’da destekçilerine seslenen Subianto kibirli olmamaları çağrısını yaptı ve “Alçak gönüllü olmaya devam edelim, bu tüm Endonezya halkının zaferiydi” dedi.

Prabowo Subianto Gelişmiş Endonezya Koalisyonu’nun adayı olarak ipi göğüsledi.

Zafer konuşmasında iki dönem görevde kalan Cumhurbaşkanı Joko Widodo’ya da iyi mesajlar verdi.

Halen ülkede popüler olan Widodo iki dönem kuralı nedeniyle aday olamadı.

Endonezya dünyanın tek günde yapılan en geniş kapsamlı seçimini geride bıraktı.

Coğrafi ve lojistik sıkıntılar nedeniyle sandıklar fil ve at sırtında hatta kanolarla seçmene ulaştırıldı.

Yaklaşık 5 bin 200 kilometreyle ülkenin bir uçtan diğer uca mesafesi, İngiltere - Afganistan arası mesafeye karşılık geliyor.

Ne ile suçlanıyordu?

Başkent Jakarta’da BBC’nin konuştuğu bir iş insanı, adyaların hiçbirinin önemli konular karşısında net olmadığını savundu ve seçmenlerin en az kötü olan adayı tercih ettiğini kaydetti.

Ancak bir başka seçmen, ülkenin güçlü bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi ve eski generalin liderliğinden memnuniyetini aktardı.

Prabowo Subianto’nun arkasından ikinci ve üçüncü olan adaylar yüzde 17 ve yüzde 25’te kaldı.

72 yaşındaki siyasetçi, sosyal medya üzerinden gençleri hedefleyen etkili bir kampanya yürüttü.

Sert konuşan bir asker görüntüsü yerine esprili bir devlet adamı imajı çizdi.

Onun tartışmalı geçmişi hakkında az bilgi sahibi olan gençler üzerinde bu kampanyanın etkili olduğu da görüldü.

Endonezya'nın seçkin özel kuvvetlerinin bir üyesi olarak görev yaptı ve daha sonra bu birliklere komutan oldu.

Doğu Timor'un işgali sırasında ciddi insan hakları ihlalleri ile suçlandı. 1990'larda, Suharto rejiminin son günlerinde aktivistlerin kaçırılması ve işkenceye tabi tutulması emrini vermekle suçlandı.

Subianto bu iddiaları reddetti ve hakkındaki suçlamalardan da hüküm giymedi.

Birçok Endonezyalı, Subianto iktidarını, taze demokrasileri için bir tehdit olarak görüyor.